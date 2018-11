Kreis Haßberge: Fränkischer Christstollen aus dem Stollen von Ebelsbach

Der "Rivaner-Christstollen" ist in den Stollen von Ebelsbach gereift, schmeckt äußerst lecker, fruchtig und vollmundig und wird sicher seinen Siegeszug antreten. Die "Naturbäckerei Oppel", deren Backtradition auf das Jahr 1871 zurückgeht, hat natürlich auch schon bisher in der Vorweihnachtszeit Christstollen gebacken.

Der Christstollen ist ein Traditionsgebäck, das seit Jahrhunderten mit ähnlichem Rezept hergestellt wird. Und daran sollte man doch tunlichst auch nichts ändern, oder doch? Diese Frage stellte sich Michael Oppel ausgerechnet bei einem kleinen Betriebsausflug in den Sektstollen von Martin Fischer in Ebelsbach. Das Wort "Stollen" ließ ihn nicht mehr ruhen - der "Christstollen aus dem Stollen" war geboren.

Auf die Lagerung kommt es an

Wie kam Oppel dazu, hier ein Experiment zu wagen? Gebacken wird doch in der Backstube und nicht im Stollen. Mit dem Backen allein ist es aber nicht getan, die Stollen müssen noch ruhen. Früher geschah dies im Vorratsraum oder in der Schlafstufe. Diese Räume waren damals ungeheizt und so konnten die Zutaten in einer gleichbleibend kühlen und nicht zu trockenen Umgebung ihre Aromen entfalten. Genau dies war der Gedankengang von Oppel.

Vergleicht man den Christstollen mit gutem Wein oder gereiftem Käse, so wird deutlich, dass bei allen Produkten die Lagerung von entscheidender Bedeutung ist. Von dieser Feststellung aus war es nicht mehr weit bis zur Idee vom "Stollen aus dem Stollen".

Oppel kam dabei die Freundschaft zu Winzer Martin Fischer aus Ebelsbach/Steinbach sehr entgegen. Er betreibt seit 1990 in den Stollen von Ebelsbach eine Sektkellerei. Fischer nutzt die Stollen für die Reifung seines Frankensektes, für Führungen im Sommer und für besondere Events.

Das Besondere an den Stollen ist, dass in ihnen eine konstante Temperatur von acht Grad Celsius herrscht und die feuchtkalte Luft ideale Bedingungen für die Reife des Sektes abgibt. Aber auch die Christstollen können hier ihren saftigen und außergewöhnlichen Geschmack entwickeln.

Oppel war bei der ersten Verkostung seines "Rivaner-Stollen" sichtlich begeistert. "Ich habe das schon lange einmal vorgehabt und wollte es in die Tat umsetzen. Aber ich hätte selbst nicht geglaubt, dass es in diesem Stollen zu solch idealen Bedingungen zur Entfaltung des saftigen und würzigen Geschmacks kommt."

Er legt Wert darauf, dass man das Rezept nur geringfügig verändert habe. "Der Standard ist, dass man mit Rum bäckt, aber warum soll man nicht auch den guten Rivaner-Wein nutzen? Ich habe etwas mehr Rosinen genommen. Diese Weinbeeren sind längere Zeit in den Rivaner eingelegt und entwickeln nun zusammen mit den anderen Zutaten einen besonderen Geschmack. Ich bin wirklich sehr positiv überrascht", freute sich Oppel.

Die Weinprinzessin des "Abt-Degen-Weintales", Elisabeth Goger, war nicht minder begeistert. "Ich finde den Stollen richtig lecker. Er wirkt würzig und fruchtig und schmeckt total nach Weihnachten." Bürgermeister Walter Ziegler war sichtlich angetan: "Dieser Stollen schmeckt ganz anders. Er ist sehr fruchtig und mit einer Konsistenz, wie sie sein sollte. Er mundet wirklich sehr gut zum Wein."

"Rivaner-Traube" ist ideal

Winzer Fischer hielt die "Rivaner-Traube" ideal für diese Kombination. "Sie ist selbst eine sehr fruchtige Traube und passt gut zu den anderen Früchten und Zutaten. Vielleicht hat aber auch die gute Luft aus Ebelsbach und im Stollen ihren Anteil", so der Winzer.

Sandra Oppel ließ einen Blick in einen Seitenstollen werfen, in dem 100 dieser "Rivaner-Stollen" lagern, es ist also eine "limitierte Edition" für die Weihnachtszeit. "Auch ich bin überrascht worden, wie die Kühle und Feuchtigkeit hier die Stollen durchziehen. Dadurch hat man einen ganz anderen Biss und der Geschmack bleibt viel besser und länger auf der Zunge." Natürlich sei man nun gespannt darauf, wie diese neue Kreation beim Kunden ankomme. Wenn dies gelinge, würde man diese Idee im nächsten Jahr vielleicht sogar ausbauen.

Verkostung

Termin Die Bäckerei Oppel und Winzer Martin Fischer laden zu einer Verkostung und einem besonderen Geschmackserlebnis am 8. und 9. Dezember ab 15 Uhr in den Sektstollen in Ebelsbach in der Schützenstraße ein.

Produkte Hier wartet der limitierte "Rivaner-Christstollen" auf die Geschmacksnerven, gepaart mit köstlichem "Winzerpunsch" und der "heißen Domina". red