Feuer in Schreinerei in Gädheim: Hackschnitzel brennen - Am Donnerstagmorgen (12.09.2019) mussten die Feuerwehren im Landkreis Haßberge zu einem Großeinsatz ausrücken. In der Gemeinde Gädheim ist kurz vor 8 Uhr ein Feuer in einer Schreinerei ausgebrochen.

Wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Erstmeldung schreibt, steht wohl das Hackschnitzel-Silo in Flammen. Personen seien keine in Gefahr, heißt es weiter.

Um 8.40 Uhr sind die Löscharbeiten noch im Gange. Das meldet die Deutsche Presse Agentur mit Berufung auf einen Polizeisprecher. Die Schreinerei selbst befinde sich nicht in Gefahr, heißt es weiter.

Wenige Kilometer entfernt kam es vor wenigen Monaten zu einem anderen verheerenden Brand: Bei Knetzgau ging eine Lagerhalle in Flammen auf, eine Millionenschaden entstand.

Bei diesem Artikel handelt es sich um eine Erstmeldung. inFranken.de aktualisiert den Artikel, sobald neue Informationen vorliegen.