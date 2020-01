Kostenlose Wohnberatungen im Landkreis Haßberge sollen selbstständiges Leben ermöglichen

Die Wanne muss bleiben. Denn auf ein entspanntes Bad möchte Rosalinde Henning nicht verzichten - wäre da nicht diese unangenehm hohe Stufe. Damit seine 80-jährige Mutter ihren Alltag nicht umkrempeln muss, hat Sohn Dieter Henning einen Termin bei der Wohnberatung ausgemacht. Doch bei der Besichtigung entdecken die Experten noch mehr Stolperfallen in der Wohnung.

Die ehrenamtliche Wohnberatung ist ein Angebot des Pflegestützpunktes Haßberge, der wiederum dem Amt für Senioren und Soziales angehört. Hinter dem Projekt steckt eine seniorenfreundliche Intention: "Dass die Leute so lange wie möglich selbstständig zuhause leben können", bringt es Organisatorin Esther Röhner auf den Punkt. "Wenn Leute die Treppe nicht mehr rauf kommen, ihr Bad nicht mehr benutzen können und regelrecht eingesperrt sind in ihrer Wohnung, dann sind sie gezwungen, in ein Heim umzuziehen." Genau das soll die Wohnberatung verhindern.

Rundgang mit den Experten

Treppen, Türschwellen, lose Teppiche, enge Flure und Möbel, die den Weg versperren: Röhner identifiziert bei den Wohnungsbesichtigungen mit Kennerblick kritische Stellen. Wer die Wohnberatung für sich oder einen Angehörigen in Anspruch nehmen möchte, meldet sich beim Pflegestützpunkt des Haßfurter Landratsamtes. Von dort aus werden die Kontaktdaten an einen der ehrenamtlichen Berater weitergeleitet, der wiederum einen Besichtigungstermin vereinbart.

In einem kurzen Vorgespräch können Bewohner bereits angeben, ob sie auf Rollator oder Rollstuhl angewiesen sind, einen Treppenlift benötigen und welche Räume eine Umstrukturierung brauchen. So kann der Mitarbeiter zum Termin bereits passendes Infomaterial mitbringen. Auch körperliche und geistige Beeinträchtigungen spielen bei der Beratung eine wichtige Rolle: "Die Wohnung muss richtig ausgeleuchtet sein, gerade bei Leuten mit Demenz, weil sie häufig Angst vor Schatten haben", erklärt Röhner. Alle Wohnberater haben daher eine extra Demenz-Schulung gemacht, fügt Kathrin Glaubrecht vom Pflegestützpunkt hinzu.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiter werden in einer Vollzeit-Schulung der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. ausgebildet. Im Landkreis Haßberge sind derzeit sechs solcher Berater im Einsatz. "Die Wohnberater sollen möglichst nicht selbst in der Branche tätig sein", weist Glaubrecht hin. "Wir wollen und müssen ja neutral bleiben." Röhner bringt als Altenpflegerin beispielsweise viel Erfahrung aus dem ambulanten Dienst mit und weiß, wie hinderlich enge Räume und steile Treppen sein können. "Wir bilden nächstes Jahr wieder aus, weil die Nachfrage so groß ist", kündigt Glaubrecht an. "Denn wir haben im Landkreis relativ wenig barrierefreien Wohnraum, aber viele Hausbesitzer, die zuhause bleiben möchten."

Das Angebot richtet sich auch an junge Bauherren, die ihre Wohnung von vorneherein barrierefrei gestalten wollen. Türen sollten beispielsweise eine Mindestbreite von 80 Zentimetern haben, Duschen bodeneben angebracht sein und Stufen im Eingangsbereich vermieden werden. "Jeder im Landkreis kann die Beratung in Anspruch nehmen", betont Glaubrecht. Auch für Mietwohnungen bietet sie der Pflegestützpunkt an, egal ob für einzelne Bewohner oder Vermieter, die Mehrfamilienhäuser umstrukturieren möchten.

Im Fall von Rosalinde Hennings Badezimmer empfiehlt die Wohnberaterin, die Duschkabine neben der Wanne abzubauen und so Platz für einen bodenebenen Einstieg sowie einen Badewannenlift zu schaffen. "Wenn meine Mutter mal nicht mehr laufen kann, wäre eine Badewanne schon von Vorteil", stimmt Detlef Henning zu. Von einer Tür in der Badewanne rät Röhner dagegen strikt ab, da Rosalinde Henning so vor dem Ein- und Ablassen des Badewassers in einer kalten Wanne sitzen müsste.

Weniger ist mehr

In etwa einem halben Jahr wird sich Röhner wieder bei Familie Henning melden und sich erkundigen, wie die Renovierung gelaufen ist. "Meistens muss gar nicht viel geändert werden, riesige Umbauten hatten wir bisher nicht", erzählt Röhner. "Das Ziel soll ja sein, zu zeigen, mit welchen kleinen Maßnahmen und wenig Kosten man schon viel bewirken kann", bekräftigt Glaubrecht.

Während des Besichtigungstermins machen die beiden Detlef Henning zudem auf die Stufen an der Haustür sowie mehrere Türleisten aufmerksam, die für seine Mutter noch zum Hindernis werden könnten. Henning ist für die Tipps dankbar. "Wir wollen meine Mutter so lange wie möglich daheim haben", sagt er und fügt dann lachend an: "Einer muss ja auf mich aufpassen!"

4000 Euro können Betroffene über die Pflegekasse beanspruchen, wenn mindestens der Pflegegrad 1 vorliegt.

10.000 Euro an leistungsfreiem Darlehen können zudem beim Landratsamt beantragt werden.

Wohnberater: Neue Schulungstermine stehen fest

Kontakt Wer einen Termin für die Wohnberatung vereinbaren möchte, kann sich beim Haßfurter Pflegestützpunkt unter der Telefonnummer 09521/27395 melden. Die Beratung und Besichtigung sind kostenlos. Mehr Informationen gibt es außerdem online unter www.wohnberatung-hassberge.de

Ausbildung Vom 23. bis 25. März sowie vom 20. bis 21. April bietet der Pflegestützpunkt Haßberge in Kooperation mit der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungsanpassung e.V. wieder Schulungen zum ehrenamtlichen Wohnberater in Haßfurt an. Die Anmeldung erfolgt über den Pflegestützpunkt.