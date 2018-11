"Komplott" gegen einen 52-Jährigen?

Der Ort für eine Verhandlung des Amtsgerichts Haßfurt war am Dienstagmorgen ein ungewöhnlicher. Richterin, Staatsanwältin, Verteidiger, Angeklagter und Zeugen trafen sich früh um 9 Uhr bei frostigen zwei Grad Außentemperatur in einem Haßbergedorf für einen Strafprozess. Es war der angebliche Tatort.

Angeklagt war ein 52-jähriger Handwerker, weil er das Auto seiner Ex-Frau am 8. November vergangenen Jahres vormittags gegen 7.40 Uhr zerkratzt und dabei einen Schaden von rund 1000 Euro angerichtet haben soll. Doch der Angeklagte wies die Vorwürfe von sich. Er habe damals im Haus neben seiner Ex-Frau gewohnt und sei am Abend des 6. Novembers dort überfallen, ausgeraubt, gefesselt und zusammengeschlagen worden. Er sei mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gekommen, wo er über Nacht bleiben musste. Seitdem habe er sich nicht mehr getraut, in dem Haus zu übernachten, und habe es mittlerweile verkauft, sagte er. Er befinde sich seitdem in psychiatrischer Behandlung und lebe nun bei seiner neuen Lebensgefährtin. Die Kriminalpolizei Schweinfurt habe die Ermittlungen aufgenommen.

Die Anzeigenerstatterin, die geschiedene Ex-Frau des Angeklagten, sagte, dass einer ihrer damaligen Arbeitnehmer zum Tatzeitpunkt im Auto als Beifahrer vorbeifuhr und dabei sah, wie der Angeklagte mit einem silbernen Gegenstand um das Auto gelaufen sei. Daraufhin habe sie ihren "Ex" angezeigt.

Doch der ehemalige Arbeitnehmer, der ebenfalls als Zeuge aussagte, war sich plötzlich nicht mehr sicher. Der neue Lebenspartner der Geschädigten sehe ihrem Ex-Mann sehr ähnlich, sagte er dem Gericht. Deshalb könne er den Angeklagten nicht eindeutig identifizieren. Zudem fuhr der Zeuge - wie die Ortsbesichtigung ergab - damals an einer Hecke vorbei.

Verteidiger Willy Marquardt wandte ein, dass der Zeuge aufgrund der Hecke und der Distanz zum Tatort aus einem fahrenden Auto heraus unmöglich verlässliche Angaben machen könne. Die Staatsanwältin beantragte nach der Beweisaufnahme Freispruch. Der Angeklagte habe zum Tatzeitpunkt bereits bei seiner neuen Lebensgefährtin gewohnt. Die Anzeige der Ex-Frau habe sich nur auf eine Annahme gestützt, sagte die Anklagevertreterin. Zudem habe die Aussage des Ex-Mitarbeiters ein "Gschmäckle", da er als damaliger Mitarbeiter der Ex-Frau wohl einen "Loyalitätskonflikt" gehabt habe.

Der Verteidiger schloss sich dem Antrag der Staatsanwältin an. Es hätte nie zu einer Anklage kommen dürfen, weil an der Sache "nix dran" und sie "frei erfunden" sei. Richterin Ilona Conver sprach den Angeklagten frei und sagte, dass möglicherweise ein "Komplott" im Raum stehe.