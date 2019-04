Kollision bei Zeil fordert drei Verletzte

Zwischen Zeil und Augsfeld ereignete sich am Dienstagabend gegen 18.30 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall. Dabei wurden drei Personen verletzt. Glücklicherweise sind es "nur" leichte Verletzungen, wie aus dem Bericht der Haßfurter Polizei hervorgeht. Der Verkehrsunfall hätte auch viel schlimmer ausgehen können.

Die Unfallverursacherin, eine 29-jährige Frau aus dem Landkreis Haßberge, hatte, aus Richtung Zeil kommend, an der Kreuzung der sogenannten Zuckerstraße mit dem Autobahnzubringer mit ihrem Opel Astra nach links auf den A 70-Zubringer in Richtung Knetzgau abbiegen wollen. Hierbei übersah sie einen Ford Fiesta auf dem vorfahrtsberechtigten Zubringer. Den Ford mit Lichtenfelser Zulassung steuerte eine 20-jährige Frau, die auf dem Zubringer von Knetzgau in Richtung Haßfurt unterwegs war.

Der Opel prallte laut Polizeiangaben mit der Fahrzeugfront gegen die rechte vordere Seite des Fiesta. Dadurch geriet der Ford auf die Gegenfahrbahn. Der Zusammenstoß war so heftig, dass der Fiesta mit beiden linken Reifen auf der Schutzplanke landete.

Auf der Gegenfahrbahn nahte gleichzeitig aus Richtung Haßfurt ein Opel Zafira. Der Zafira-Fahrer erkannte die Gefahr. Wegen des schleudernden Fiesta legte er eine Vollbremsung hin, so dass er einen Zusammenprall vermeiden konnte. Allerdings wurde aufgrund des heftigen Bremsmanövers der Zafira beschädigt.

Bei der Kollision zwischen dem Astra und dem Fiesta wurden die Unfallverursacherin, ihre Tochter und die Fiesta-Fahrerin leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei Verletzten. Am Ford Fiesta und am Opel Astra entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 12 000 Euro. Der Schaden am Opel Zafira hält sich mit rund 1000 Euro in Grenzen.

Die Polizei in Haßfurt lobt ausdrücklich den Zafira-Fahrer: "Nur der guten Reaktion des Zafira-Fahrers ist es zu verdanken, dass die Fiesta-Fahrerin nur den Zusammenprall mit der Unfallverursacherin verkraften musste. Erhebliche Folgen wären auf sie zugekommen, wäre der Gegenverkehr ungebremst aufgetroffen."

Abschleppfahrzeuge nahmen alle drei Autos an den Haken und transportierten sie ab. Die Straßenmeisterei und die Feuerwehr Zeil beseitigten ausgelaufene Betriebsstoffe. Nach gut einer Stunde konnten die Fahrbahnen wieder für den Verkehr freigegeben werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war der Straßenabschnitt komplett gesperrt.