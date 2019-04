Kollision an der neuen Einmündung in Haßfurt

Am Dienstagnachmittag gegen 17.20 Uhr bog ein 32-Jähriger mit seinem Suzuki aus Richtung Ebern kommend nach links in die Straße Godelstatt ein. Hierbei übersah er den entgegenkommenden VW Golf eines 26-Jährigen, so dass im Einmündungsbereich ein Frontalzusammenstoß passierte.

Beide Männer, die jeweils alleine in ihren Autos saßen, wurden leicht verletzt. Sie wurden mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein an der Kreuzung wartender Audi Q7 wurde von umherfliegenden Teilen leicht an der Motorhaube beschädigt. Die Polizei schätzt den Gesamtschaden auf rund 24 500 Euro. Am Golf und dem Suzuki entstand Totalschaden.

Die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt war mit 20 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen vor Ort, band auslaufende Betriebsflüssigkeiten ab, stellte den Brandschutz sicher und übernahm die Verkehrsführung. Rund eineinhalb Stunden kam es an der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen.