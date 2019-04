"Köhlertaler Bauernbühne" lässt Wünsche wahr werden

Ein alter Nachttopf, ein Wunschzettel und eine Geisterbeschwörung - das sind die Zutaten der spannenden und turbulenten Komödie, mit der die "Köhlertaler Bauernbühne" über die Osterfeiertage in Breitbrunn für ausgelassene Stimmung im Saal des Gemeindezentrums sorgen will. Darum geht es in dem Stück "Bodschamperspuk": Wünsche, die in einer Raunacht bei Vollmond aufgeschrieben werden, gehen angeblich in Erfüllung. Als magisches Gefäß muss der alte Nachttopf, das "Bodschamperl", herhalten. Ob das auch für eigene Wünsche gilt?

Die "Köhleralter Bauernbühne" geht mit diesem Programm in ihre 34. Theatersaison. Die Fäden hinter dem Vorhang zieht Klaus Schlee. "Früher haben wir das nicht gehabt, aber die Technik wird immer wichtiger. Das gilt für das Einspielen von Liedern ebenso wie die Erzeugung von Wind oder Lichtstimmungen." Zum Glück braucht die Laienspielgruppe keine Mikrofone oder Headsets, denn die Akustik im Saal ist sehr gut.

Das neue Bühnenstück stammt aus der Feder von Ralph Wallner, der zu den meistgespielten Theaterautoren im süddeutschen Raum zählt. Selbst der bekannte Komödienstadel des Bayerischen Rundfunks ist schon auf ihn aufmerksam geworden und produzierte seine "Verhexte Hexe".

Seit 32 Jahren und damit fast von Anfang an ist Claudia Bendner dabei, die derzeit gemeinsam mit Elke Schlee Regie führt. Sie sucht die Theaterstücke mit aus und das gestaltet sich nicht einfach, weil man die Rollenbesetzung immer im Kopf haben muss. "Ein Theaterstück muss man deswegen auch immer nach den Schauspielern aussuchen, welche für die entsprechenden Rollen zur Verfügung stehen, insbesondere auch nach der Anzahl der benötigten Frauen und Männer oder Jugendlichen." Gerade bei den Jugendlichen ist dies nicht immer einfach, weil die zur Schule gehen, eventuell zu der Zeit Prüfungen haben oder in anderen Vereinen aktiv sind. Schließlich ziehen sich die Probenabende über Wochen oder gar Monate hin.

Aus dem Theaterspielen über eine so lange Zeit hat das Ensemble einen Fundus mit Kleidung und Utensilien angesammelt, die man immer wieder benötigt. Der befindet sich in einem Raum im Feuerwehrhaus. Manchmal sind die Kostüme eine Herausforderung. Darstellerin Sandra Holzschuh erinnert sich an die Notwendigkeit von "Nonnentrachten". "Hierzu wollten wir nicht wie in einem Faschingskostüm aussehen, sondern wollten wie wahrhaftige Nonnen erscheinen. Durch die jährliche Wallfahrt nach Vierzehnheiligen fiel uns das dortige Kloster ein und nach einigen intensiven Gespräche erhielten wir von dort die Ordenstracht der Schwestern."

Das aktuelle Theaterstück spielt im Köhlerhof, wo es in der Raunacht bei Vollmond spukt. Das glauben zumindest Mina und ihre Freundin Giggi, die den verlassenen Hof im Wald für ihren Wunschzauber auserwählt haben. Leider sind auch zwei Vagabunden dort, die sich mit Diebereien durchs Leben schlagen und daran interessiert sind, gerade in diesem Gebäude zu übernachten. Außerdem haben Brauereibesitzer Beppo sowie die Bäuerin Sonnhofer Interesse an dem zur Versteigerung stehenden Bauernhof. Sogar die intellektuelle und verkopfte Dorflehrerin Adelheid lässt sich zur Geisterbeschwörung überreden. Es gibt einige Verwirrungen, bis alle Wünsche im "Bodschamperl" landen.

Die Darsteller sind Jürgen Baum, Mario Dürrbeck, Ramona Dürrbeck, Isabella Schneider, Franz Dürrbeck, Sandra Holzschuh, Matthias Grün und Elke Weber. Die Termine der Theateraufführungen sind wie folgt: am Ostersonntag, 21. April, um 14 Uhr und um 19 Uhr; am Ostermontag, 22. April, um 18 Uhr; am Samstag, 27. April, um 19 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 14. April, von 9 bis 11 Uhr im Feuerwehrhaus in Breitbrunn. Danach ist telefonische Kartenreservierung bei Martina Dürrbeck möglich, Telefon 09536/1337. Eintritt: sechs Euro für Erwachsene und drei Euro für Kinder bis 14 Jahre in der Nachmittagsveranstaltung.