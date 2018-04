Kobold baut alle Berührungsängste ab

"Berührungsängste abbauen und Inklusion leben" - dies praktiziert die Lebenshilfe in Augsfeld schon über 20 Jahre bei verschiedenen Gelegenheiten mit dem örtlichen Caritas-Kindergarten St. Kilian. Am Mittwochvormittag besuchten sechs Vorschulkinder mit ihren Erzieherinnen die Werkstätte der Lebenshilfe für einen "Pumuckl-Projektvormittag". Gemeinsam mit Johannes Selig alias "Meister Eder" und seinem Schreiner-Team, darunter Mitarbeiter mit und ohne Behinderung, bastelten die Kindergartenkinder einen Pumuckl-Klettermaxe aus Holz.

"Die Schreinerei der Werkstatt Augsfeld ist im Kindergarten seit Jahren als der Ort bekannt, wo der Pumuckl wohnt und der Meister Eder zu Hause ist", erklärte die stellvertretende Kindergartenleiterin, Simone Kraus. "Meister Eder" ist es offensichtlich gewohnt, Kindergartenkinder zu Besuch zu haben: Gerne lässt sich der Gruppenleiter der Werkstatt eine kleine "Pumuckl-Show" einfallen. Da staunten die Kinder, als sich eigenhändig ein von Selig für den unsichtbaren Kobold geschreinertes Bettchen wie von Geisterhand selbst bewegte. Zwar war das Pumuckl-Bettchen leer - offensichtlich hatte der Schlawiner durch die leicht geöffnete Tür den Raum verlassen -, doch entdeckten die Kinder im leeren Bettchen einen Naschvorrat.

Unter der Anleitung von Johannes Selig und seinen Mitarbeitern sägten die Kinder eine Holzleiste und schliffen einen Holzklotz, dem sie ein Pumuckl-Gesicht aufmalten. Dann wurde durch das Teil eine Schnur gezogen und abschließend eine rote Kugel als Nase aufgehämmert. Zwischenzeitlich trieb im angrenzenden Garten der Werkstatt ein Mitarbeiter, als Pumuckl verkleidet, seinen Schabernack.

"Für die Werkstatt, aber auch für den Kindergarten sind die Projekttage ein wichtiger Beitrag zur Inklusionsarbeit", erzählte Werkstattleiter Harald Waldhäuser. In der Werkstätte finden 300 Menschen mit Behinderung eine Beschäftigung. Unter der Anleitung von 75 Betreuern, darunter Verwaltungsmitarbeiter, werden Auftragsarbeiten vorrangig für die Industrie der Region gefertigt, wie Waldhäuser erklärte. Im Holzbereich entstehen unter anderem Gartenmöbel und Versandkisten. So durften die diesjährigen Vorschulkinder beim Projekttag spielerisch erfahren, dass eine Behinderung etwas ganz Normales sein kann. Beim gegenseitigen "Beschnuppern" verloren die Jüngsten ganz schnell ihre Scheu im Umgang mit Menschen mit Behinderung und zeigten sich am Ende des Vormittags stolz auf ihren selbst gebastelten Pumuckl-Klettermaxe.