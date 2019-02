Knetzgauer Schüler sollen fürs Berufsleben gerüstet sein

Ein Projekt, das Schülern helfen soll, erfolgreich die Einstellungstests der Großindustrie zu bestehen, startete jetzt an der Dreiberg-Schule Knetzgau. Bei einem Pressegespräch stellten Schulleiterin Antje Schorn und Eva-Maria Dümmler, die Vorsitzende des Schweinfurter Vereins "Jugend mit Zukunft", das Angebot an die Achtklässler der Mittelschule vor.

In zehn Einheiten mit je drei Stunden erhalten die Schüler einmal wöchentlich das Wissen vermittelt, worauf es bei den Eignungsprüfungen ankommt. Walter Trapp, Fachlehrer im Ruhestand, der früher an den Schweinfurter Berufsschulen unterrichtete und über 25 Jahre im Prüfungsausschuss der Handwerkskammer saß, hatte während seiner Dienstzeit viel Kontakt zu Schülern, die keine Ausbildungsstelle fanden. Hier wollte Trapp helfen und macht das jetzt erfolgreich seit zehn Jahren in enger Zusammenarbeit mit dem Verein "Jugend mit Zukunft". Aktuell trainiert er in Knetzgau acht Schüler und eine Schülerin, die es sich vorstellen können, später einmal in einem technischen Beruf in der Industrie zu arbeiten.

Einer von ihnen ist Marlon Lutz aus Westheim. Der 14-Jährige hat schon einen konkreten Berufswunsch. Kfz-Mechatroniker möchte er werden, am liebsten in einem Großbetrieb. Deshalb hat er sich, wie auch alle anderen Mitschüler, freiwillig gemeldet, um von den Erfahrungen von Walter Trapp zu profitieren. "Heute haben wir uns auf einen Test vorbereitet, der aus technischem Zeichnen und Zahlenreihen bestand und den ich relativ einfach fand", erzählte Marlon Lutz am Tag des Pressebesuches in der Schule. Auch die anderen Schüler berichteten begeistert, dass ihnen das Projekt viel Spaß mache, das sie als sehr sinnvoll für ihre berufliche Zukunft betrachten.

Rektor Matthias Weinberger hat bereits positive Erfahrungen mit dem Kurs und dem Verein "Jugend mit Zukunft", der das Ganze organisiert, gesammelt. Der Leiter der Albrecht-Dürer-Mittelschule in Haßfurt freute sich, dass nach einem Projekt im letzten Schuljahr das Training für Einstellungstests nun noch einmal in diesem Jahr auch in Haßfurt stattfinden kann. Zu verdanken ist dies dem Engagement der Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG, die das jetzige Projekt in der Kreisstadt finanziert. Für die Dreiberg-Schule in Knetzgau konnte hierfür die Sparkasse Schweinfurt-Haßberge als Sponsor gewonnen werden.

Frederic Rambacher von der Raiffeisen-Volksbank Haßberge eG und Peter Schleich in seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge stimmten überein, dass sie gerne innovative Projekte unterstützen, ganz nach dem Motto "Aus der Region für die Region". Vereinsvorsitzende Eva-Maria Dümmler ergänzte den Leitspruch mit "Aus der Praxis für die Praxis" und dankte den Sponsoren ebenso wie den Schulleitern und Walter Trapp für ihr Engagement. Beide Schulen sind "TAFF-Modellschulen", wobei TAFF für "Talente finden und fördern" steht, wie Antje Schorn erklärte. Die Schulleiterin lobte genauso wie ihr Kollege Matthias Weinberger die Organisation in Kleingruppen mit guter Atmosphäre, die den Lernerfolg fördern.

Der Verein "Jugend mit Zukunft" wurde im Jahre 2005 in Schweinfurt gegründet. Seitdem begleiten die Ehrenamtlichen Kinder und Jugendliche aus der Region mit diversen Projekten. Die Vision von Hans-Dieter Göpfert, dem Gründungsvorsitzenden des Vereins, Kinder und Jugendliche ganzheitlich zu fördern, ist die Basis für die Vereinsarbeit.