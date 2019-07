Lagerhalle in Unterfranken in Flammen

Flammen beschäftigen Einsatzkräfte bis zum nächsten Tag

Dichte Rauchwolken am Himmel

Coca Cola Werk in Knetzgau liefert Getränke für die Helfer

Lagerhalle in Knetzgau brennt: Dichter Rauch war von Weitem zu sehen

Die ganze Nacht hindurch hat der Großbrand in einem Entsorgungsfachbetrieb in Knetzgau (Landkreis Haßberge) die Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz in Atem gehalten. Mehrere hundert Tonnen in einer Firmenhalle gelagertes Altpapier mussten unter anderem mit Radladern des THW Schaufel für Schaufel ins Freie gefahren und dort komplett abgelöscht werden. Bis in den Morgen hinein kam es dabei zu starker Rauchentwicklung.

Aktuell (Stand: 11:30 Uhr) ist die betroffene Halle komplett leer geräumt, wie Kreisbrandrat Ralf Dressel, Einsatzleiter der Feuerwehren, auf BRK-Anfrage mitteilte. Es laufen aber weiterhin Nachlöscharbeiten, da es noch immer Glutnester gibt, auch in einer Nachbarhalle. Derzeit sind noch drei Feuerwehren vor Ort, die diese Arbeiten übernehmen.

Nach Dressels Worten waren seit Beginn des Einsatzes am Montagnachmittag gegen 14.30 Uhr rund 20 Feuerwehren mit etwa 250 Helfern aus dem gesamten Landkreis im Einsatz. Viele von ihnen mussten mit schwerem Atemschutz arbeiten, was eine enorme Anstrengung bedeutet. Pro Minute wurden etwa 6000 Liter Löschwasser abgegeben, in einem Zeitraum von 15 Uhr am Montag bis 9 Uhr am Dienstag bedeutet das über 18 Stunden hinweg rund 6,5 Millionen Liter. Es mussten zur Zuführung des Löschwassers 2500 Meter Schlauchleitungen verlegt werden. Dazu wurde am Abend auch die erst kürzlich gegründete Dispogruppe Wasserförderung alarmiert.

Auch Rettungsdienst im Großeinsatz

Auch für das Bayerischen Rote Kreuz war der Brand mit einem Großeinsatz verbunden. "Die Kolleginnen und Kollegen des Rettungsdienstes und unserer Schnelleinsatzgruppen Betreuung und Verpflegung waren bis zum Dienstagmorgen um 7.30 Uhr vor Ort, um die Einsatzkräfte zu betreuen und mit Getränken und Mahlzeiten zu versorgen", sagt Michael Will, Pressesprecher des BRK-Kreisverbandes Haßberge. Insgesamt waren mehr als 60 überwiegend ehrenamtliche Helfer mit knapp 20 Fahrzeugen im Einsatz.

Die Aufgaben des Roten Kreuzes waren die sanitätsdienstliche Absicherung aller Einsatzkräfte sowie die Sicherstellung der Verpflegung mit Getränken und Mahlzeiten. So wurden bereits am Nachmittag und Abend hunderte Einsatzkräfte versorgt; die ganze Nacht hindurch wurden nochmals rund 300 Einsatzkräfte von Feuerwehr, THW und Rotem Kreuz von den Schnelleinsatzgruppen verpflegt. Neben mehr als 1000 Litern an Getränken gab es zur Stärkung warme Würstchen mit Brötchen, mitten in der Nacht wurde von der SEG Verpflegung ein Eintopf gekocht und zum Frühstück am Morgen gab es belegte Brote und um 5.30 Uhr von der Bäckerei Jung (Hofheim) zur Verfügung gestellte 300 süße Teilchen. Das ortsansässige Coca Cola-Werk Knetzgau hat nach Worten von Ingrid Böllner, Leiterin der Servicestelle Ehrenamt beim BRK, unbürokratisch immer wieder Getränke zur Verfügung gestellt. "Das alles auf dem kurzen Dienstweg, so etwas erlebt man nicht alle Tage", lobt Böllner.

Einsatz über 24 Stunden

Für die allermeisten Einheiten des BRK ist der Einsatz seit 7.30 Uhr vorerst beendet. Aktuell befindet sich zur sanitätsdienstlichen Absicherung der Einsatzkräfte nach wie vor ein Rettungsfahrzeug vor Ort und wird solange bleiben, wie Atemschutzgeräteträger im Einsatz sind. Nach derzeitigen Einschätzungen werden die Arbeiten bis in den späten Dienstagnachmittag hinein andauern.

Rauchwolke zog in Richtung A70

Die enorme Rauchentwicklung war am Nachmittag nicht nur am Himmel über der Lagerhalle deutlich zu erkennen - der Rauch zog in Richtung der A70. Es kam zu erheblichen Sichtbehinderungen für die Autofahrer.

