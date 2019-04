Klärschlammentsorgung kommt die Gemeinde Knetzgau teuer zu stehen

Der Gemeinderat Knetzgau hat bei seiner Sitzung am Montagabend von der Rechnungsprüfung aus dem Jahr 2014 Kenntnis genommen und den noch ausstehenden Regularien rein formell zugestimmt. Das Thema war bereits in der vorangegangenen Sitzung vorbehandelt worden.

Bei der Prüfung hatten die Mitglieder des Rechnungsprüfungsausschusses als einzelnen Punkt die Kläranlage in Knetzgau beleuchtet, wie Heinrich Düring (SPD) erklärte. Da die Entsorgung des Klärschlamms künftig ein sehr großes Problem für die Kommunen darstellen werde, hätten sich die Mitglieder des Ausschusses darüber Gedanken gemacht, wie dem entgegenzusteuern ist. Eine Wirtschaftlichkeitsprüfung durch ein Ingenieurbüro sei ratsam. Grund sei die kostenintensive und immer schwieriger werdende Entsorgung des Klärschlamms, die jährlich zwischen 200 000 und 250 000 Euro koste.

Die Alternativen

Alternativ schlug Düring vor, eine kleine mobile Presse anzuschaffen und von der Fremdpressung Abstand zu nehmen. Weniger anfallendes Filtratwasser, eine kontinuierliche Pressung und Vermeidung von Stoßzeiten seien einige der Vorteile. Bei dieser Variante sei es aber weiterhin notwendig, den Klärschlamm zu entsorgen. Auch bei der Anschaffung einer Presse mit Faulturm und eines Blockheizkraftwerkes müsste der Klärschlamm selbst entsorgt werden, auch wenn 15 bis 20 Prozent weniger Schlamm anfallen würden.

Die Ideallösung wäre die Anschaffung einer Presse mit Faulturm, eines Blockheizkraftwerks und der Trocknung des Klärschlamms zu Pellets. Mit den Pellets könnten die gemeindlichen Gebäude beheizt werden und die Ausbringung von Klärschlamm würde entfallen.

Ferner informierte Bürgermeister Stefan Paulus (CWG, SPD) über den Sachstand der Bauvorhaben im Gemeindebereich Knetzgau. Da viele Baufirmen sowie die Planungsbüros überlastet seien, könne der Zeitplan nicht eingehalten werden.

Dank monatlicher Investitionen von 500 Euro in Filter an den Duschköpfen könne das Schwimmbad in Knetzgau weiter betrieben werden. Allerdings sei mittelfristig eine Sanierung unausweichlich. Dank des Engagements könne die Gemeinde Knetzgau für einen Teil der umliegenden Schulen Kapazitäten anbieten.

"Interkommunales Allianzbad"?

Diskutiert wurde im Knetzgauer Gemeinderat auch das Thema "interkommunales Allianzbad". Paulus wies darauf hin, dass die "Lebensregion plus" derzeit ein Gutachten zu diesem Thema erstellen lasse.

Verzögerungen gebe es beim Neubau eines Mehrfamilienhauses im Knetzgauer Dülbig sowie beim Neubau der Kinderkrippe in Knetzgau. Aber auch bei der Erschließung der Baugebiete im Knetzgauer Gemeindeteil Zell und in Knetzgau könne der Zeitplan nicht eingehalten werden. Straßensanierungsarbeiten in Knetzgau und den Gemeindeteilen müssten ebenfalls nach hinten verlegt werden.

Für das Projekt "Schwarzer Adler" im Gemeindeteil Westheim sei der Förderbescheid eingegangen. Für die Sommermonate sei die Auftragsvergabe geplant, um mit der anschließender Baustelleneinrichtung und Abbrucharbeiten zu beginnen.

Für den geplanten Skaterpark in Knetzgau bedürfe es einer Änderung des Bebauungsplanes. Im Kindergarten im Gemeindeteil Zell werde ab September eine weitere Gruppe errichtet. Die Vorarbeiten dazu liefen bereits.

Kirchturm braucht Anstrich

Der Kirchturm Knetzgau sei zuletzt vor 40 Jahren durch die Gemeinde saniert worden, die auch die Baulast trage. Ein neuer Fassadenanstrich mit Ausbesserung von Schadstellen sei notwendig, um weitere Schäden am Mauerwerk zu verhindern.

Für die Maßnahme zur Sanierung der Verbindungsstraße vom Gemeindeteil Hainert nach Wonfurt bedürfe es einer Abstimmung mit der Gemeinde Wonfurt. Derzeit liefen Gespräche mit der Regierung wegen der Förderung. Der Baubeginn könne noch nicht vorhergesagt werden, da Wonfurt den größeren und finanziell aufwendigeren Teilabschnitt zu sanieren habe, erklärte Paulus.