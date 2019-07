Oberaurach vor 1 Stunde

Tierquälerei

Schwarz-weiße Katze in Unterfranken angeschossen - Zeugen gesucht

War es ein böser Partystreich? Am Wochenende ist in Unterfranken eine schwarz-weiße Katze angeschossen worden. Das Projektil steckte im Körper des Tieres fest. An dem Abend fanden mehrere Feiern im Ort statt. Die Polizei vermutet einen Zusammenhang und sucht nun nach Zeugen..