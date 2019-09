Kinderspaß in Zeil

Es waren hunderte fröhliche Kindergesichter konnte, die man am Wochenende in Zeil sehen konnte, als Zauberer ZaPPaloTT mit einer Mischung aus Zauberei, Clownerie und Liedermacherei eine ungeheure Faszination auf seine Zuschauer ausübte und sie in einem "Mitmach-Theater" in besten Sinne des Wortes zum Staunen, Lachen und Mitsingen anregte. Der Knax-Club der Sparkasse Schweinfurt-Haßberge hatte mit diesem Programm in der gefüllten Tuchanger-Halle ohne Zweifel "ins Schwarze" getroffen.

Der Knax-Club hat aktuell etwa 3500 Mitglieder. Neben dem bekannten Comicheft gibt es einmal im Jahr das große "Knax-Event", das viel Spaß und Spannung bietet, und so war es auch diesmal mit "ZaPPaloTT & das Gespenst in der Gießkanne", zu dem rund 700 Mädchen und Buben gekommen waren. Christian Perleth war als Zauberer, Clown, Comicfigur, Liedermacher und Geschichtenerzähler in einem auf die Bühne vertreten. Von Anfang an riss er sein junges Publikum mit. Ständig passierte etwas auf oder rund um die Bühne und öfter war er auch mitten unter den Kindern mit seinen Darbietungen zu sehen.

Die Großtante des Schwippschwagers neunten Grades

Zauberer ZaPPaloTt hatte sich schon überall hingespielt, nur in einem alten Schloss ist er noch nicht gewesen. Genau dahin führte ihn aber diesmal sein Programm. Er sollte das Schloss der Großtante seines Schwippschwagers neunten Grades hüten, während diese verreist ist. Dafür muss man natürlich erst mal Koffer packen und Zug fahren. Für Perleth war dies eine gute Gelegenheit, sowohl einen stabilen Kontakt zu seinem Publikum aufzubauen, Clown zu sein und die ersten Ohrwürmer abzusetzen, bei denen die Kinder von Anfang an mitmachten.

Auf den Clown mit den klobigen Schuhen und dem verbeulten Zylinder warteten im Schloss neue Aufgaben. Abstauben, Post abholen, Blumen gießen - aber irgendetwas stimmte nicht. Ständig verschwanden Dinge und es passierten merkwürdige Dinge. Es spukte, aber gruselig wurde es trotzdem nicht. Seit einigen Tagen ist der Mond am Himmel verschwunden. Spukt es wohl in dem alten Gemäuer? Wieso rumort es so laut aus der alten Gießkanne? Und haben Gespenster eigentlich Angst im Dunkeln?

Das alles will ZaPPaloTT gemeinsam mit den Kindern herausbekommen und dabei wird gezaubert, klamaukt, gesungen und gelacht. Der Zauberer aus Würzburg faszinierte seine jungen Gäste mit seiner Zaubershow und das Gespenst aus der Gießkanne war randvoll mit Clownerie und frischen Einfällen, die bei den Kindern ankamen.