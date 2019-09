Kanäle in Gädheim und Ottendorf sind marode

Offenbar fehlt einigen Gemeinderäten der Einblick in die Arbeit der Bürgermeister. Bürgermeister Peter Kraus aus Gädheim fühlte sich durch die Meinung des Gemeinderats in der letzten Sitzung, es gehe nichts voran, bei der jüngsten Sitzung genötigt, den Stand der aktuellen Vorhaben vorzustellen. Dabei betonte er auch, dass er als ehrenamtlicher Bürgermeister im Durchschnitt pro Monat zwischen 140 und 180 Stunden für die Gemeinde aufbringe. "Wir leiden derzeit unter den Verfehlungen der vorangegangenen Jahrzehnte und müssen nun massive Projekte angehen, die aber auch sehr viel Zeit kosten", sagte er. Bezüglich der Kanalsanierung in Greßhausen berichtete er, dass der Kanal zwischen Feuerlöschteich und Kastanie im Inlinerverfahren im ersten Halbjahr 2020 parallel zur Oberflächensanierung der Kreisstraße saniert werde. Die Sanierung beziehungsweise der Neubau des Hauptkanals zwischen Feuerlöschteich und Kläranlage sei für 2022/2023 geplant.

Hauptkanalsanierung mit Inlinern

Was die Kanalsanierung in Ottendorf betrifft, so sollen die Sanierungsarbeiten der Hausanschlüsse und Straßeneinläufe bis spätestens Juni 2020 erledigt sein. Die Sanierung des Hauptkanals mit Inlinern ist für 2022/2023 vorgesehen. Geprüft wird auch, ob ein Kanalstück umgebunden werden kann, da im Mönchshang auch schon bei geringem Niederschlag Wasser aus den Straßeneinläufen und Kanaldeckeln austritt.

Für die Anlieger des Schleusenweges in Ottendorf muss ein zukunftsfähiges Konzept erstellt werden, was die Entwässerung der Grundstücke betrifft. Zur Dorferneuerung Ottendorf werden demnächst mehrere Beispiele erfolgreicher Dorferneuerungsmaßnahmen besichtigt. Die Sanierung der Alten Schule ist für 2021 geplant.

In der Hauptstraße in Gädheim soll 2021 der Kanal saniert werden, wobei die geschätzten Kosten bei rund 200 000 Euro liegen. Erst danach erfolgt die Oberflächensanierung der Straße. Da in der Eichelbergstraße in Gädheim Probleme bei Starkregen auftreten, die Kanäle aber ausreichend dimensioniert sind, sind ein Regenrückhaltebecken unterhalb des Hochbehälters und die gedrosselte Einleitung des Oberflächenwassers geplant. Auch der Schutzwall oberhalb der obersten Häuserreihe wird erhöht und der Graben ausgeputzt und teilweise erneuert.

Was den Anbau an die Kindertagesstätte "Bachinsel" in Gädheim betrifft, so liegt der Bauantrag beim Landratsamt zur Genehmigung. Nach der Freigabe und der Genehmigung der Zuschüsse durch die Regierung von Unterfranken wird der Anbau ausgeschrieben.

In der Sitzung wurde auch ein Zuschussantrag der Pfarrei Greßhausen behandelt. So soll die Kirche begast werden, um der Nagekäfer Herr zu werden. Der Gemeinderat genehmigte ausnahmsweise einen Zuschuss in Höhe von zehn Prozent der Kosten von 5795 Euro.

Schlechte Arbeitsbedingungen

Vor seiner Sitzung hatte der Gemeinderat die Räume des Bauhofes im ehemaligen Bahnhof und im Anbau besichtigt. Dabei wurde deutlich, unter welch schlechten Bedingungen die drei Bauhofmitarbeiter arbeiten müssen. Zudem ist die Ausstattung zum Teil schon einige Jahrzehnte in Gebrauch. Die Situation soll durch einen Neubau zusammen mit dem Bau eines Gerätehauses für die Freiwillige Feuerwehr Gädheim-Ottendorf verbessert werden.

Im Rathaus gab Petra Erickson einen Rückblick auf das erfolgreiche Ferienprogramm der Gemeinde, an dem sich 22 Kinder beteiligt hatten.

Bürgermeister Peter Kraus informierte darüber, dass alle Eigentümer von Regenzisternen angeschrieben wurden, um festzustellen, welche Zisternen nur zur Gartenbewässerung genutzt und welche für die Toilettenspülung genutzt werden und somit an den Kanal angeschlossen sind. Da sieben Haushalte das Zisternenwasser für die Toilettenspülung nutzen, werden dafür ab sofort Abwassergebühren verrechnet.

Die Einfahrt vom Friedhof in Gädheim wird aktuell ausgebessert. Hier kann es zeitweise zu Einschränkungen bezüglich der Begehbarkeit kommen. Die Arbeiten sollen bis Mitte nächster Woche abgeschlossen sein.

Bürgerversammlungen

Die Bürgerversammlungen finden in Greßhausen am Freitag, 18. Oktober, in Ottendorf am Dienstag, 22. Oktober, und in Gädheim am Donnerstag, 24. Oktober, jeweils ab 19 Uhr statt.