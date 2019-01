Jugendfeuerwehren sind im Kreis Haßberge mittlerweile unerlässlich

Zur Jahresversammlung der Jugendfeuerwehren im Landkreis Haßberge trafen sich über 120 Jugendwarte, Jugendsprecher und deren Stellvertreter im Gasthaus Bühler in Kraisdorf. "Von den Jugendfeuerwehren sind im letzten Jahr 86 Mitglieder in den aktiven Dienst gewechselt", freute sich Kreisjugendfeuerwehrwart Johannes Krines und stellte fest, dass dank zahlreicher Neuzugänge die Mitgliederzahl auf Kreisebene mit 520 Jugendlichen in 41 Jugendfeuerwehren nahezu stabil geblieben sei. Im Ausblick für das Jahr 2019 kündigte Krines an, dass es künftig auch Versammlungen auf Inspektionsebene geben wird, um noch intensiver auf die Belange der Zwölf- bis 18-Jährigen eingehen zu können. Höhepunkte in diesem Jahr werden im August das Zeltlager in Sulzbach bei Hofheim und der "Tag der Jugend" in Sand sein.

Kreisbrandrat Ralf Dressel, der zusammen mit den Kreisbrandinspektoren des Landkreises an der Versammlung teilnahm, nannte die Jugendfeuerwehren als sehr wichtige Organisation für die Nachwuchsgewinnung. Ergänzend hierzu gebe es im Landkreis bereits 15 Kinderfeuerwehren, bei denen die Jüngsten die wichtigen Aufgaben der Feuerwehr kindgerecht vermittelt bekommen. Für die Verantwortlichen der Kinderfeuerwehren gebe es kein einheitliches Vorgehen, sondern jede örtliche Organisation könne direkt auf die Kinder eingehen und das Programm so gestalten, dass es auf diese Gruppe genau abgestimmt sei, sagte Dressel.

Nicht selten bekomme der Kreisbrandrat die Frage gestellt, ob das Feuerwehrhaus besonders gesichert sein muss, wenn Kinder sich dort aufhalten. Dies sei nicht der Fall, denn die üblichen Vorkehrungen reichten aus. "Man sollte die Kinder aber nicht ausstatten wie die aktive Feuerwehr", betonte Dressel in Hinblick auf Schutzanzüge im Miniformat, die auf dem Markt angeboten werden. Gegen eigene T-Shirts oder Westen sei nichts einzuwenden, aber eine Ausrüstung wie bei einem Erwachsenen sei übertrieben.

Dank und Anerkennung sprach der stellvertretende Landrat Oskar Ebert den Mitgliedern und Betreuern der Jugendfeuerwehren aus. Er machte klar: "Wir müssen uns gerade in der heutigen Zeit darum kümmern, dass Kinder und Jugendliche frühzeitig an die Feuerwehren herangeführt werden."

Pfarrweisachs Bürgermeister Ralf Nowak, zu dessen Gemeindegebiet der Versammlungsort gehört, erkannte ebenfalls an, dass die Jugend die Zukunft der Feuerwehren ist. "Jugendfeuerwehr ist nicht nur Feste feiern, sondern hauptsächlich interessante Übungen mit modernem Gerät", erklärte Nowak.

Die Wahlen brachten folgendes Ergebnis: Kreisjugendfeuerwehrwart ist weiterhin Johannes Krines, der von seinem Stellvertreter Ralf Schlinke unterstützt wird. Jeweils einstimmig gewählt wurden Anna Schmidt als Schriftführerin, Sebastian Noll als Kassier sowie Elias Schlinke und Manfred Bühler als Ausschussmitglieder. Als Kassenprüfer fungieren Martin Müller und Michael Thomann. Neuer Kreisjugendsprecher wurde Marvin Krämer, dem als Stellvertreter Christian Benkert zur Seite steht. Besonderen Dank galt den bisherigen Kreisjugendsprechern Celina Kaden und Marco Speckner für ihre Arbeit in den letzten Jahren. Außerdem wurden folgende Fachbereichsleiter benannt: Horst Burger (Ausbildung/Prüfung), Carsten Stark (Kreisjugendring), Johannes Schobig (EDV), Andreas Franz und Uwe Kern (Öffentlichkeitsarbeit), Johannes Krines (Zeltlager und Ausflüge) sowie Katharina Biertempfel und Susanne Eckl (Kinderfeuerwehr).