Jubiläumswochenende startete mit Opa

Er selbst nennt sich Organisator. Am Revers steckt ein Schildchen "Commander". Als Dirigent sieht er sich eigentlich auch nicht. Egal wie - Christian Limpert ist der Frontmann der "Original Prinz Albert Blasmusik" (Opa), einer Formation, die im Coburger Raum schon Kultstatus besitzt und am vergangenen Freitag ihr eigentliches Revier erstmals für einen Gastauftritt in Unterfranken verließ.

Brüder sind Teil der Band

Die Rot-Kreuz-Bereitschaft in Memmelsdorf in Unterfranken feierte vom 28. bis zum 30. Juni ihr 50. Jubiläum. Die Auftaktveranstaltung sollte ein Kracher sein. Da kam es nur recht, dass das Memmelsdorfer Brüderpaar Lukas und Tim Döhler am Coburger Albertinum sein Abitur gemacht hat und irgendwann einmal als Sänger bei der Original Prinz Albert Blasmusik eingestiegen ist.

Aufgrund dieser Beteiligung und nach langem und zähem Ringen um den Termin gelang es den Memmelsdorfer Veranstaltern, die 28 Musiker an die Alster zu locken. Schon im Vorverkauf waren über 700 Eintrittskarten verkauft worden und an der Abendkasse herrschte ebenfalls reger Andrang auf die Restkarten. Geschätzt über 1000, zumeist zünftig in Dirndl und Lederhose gewandete Besucher ließen sich vom Sommerwetter und der fetzigen Blasmusik der Partyband einheizen. Es dauerte nicht lange, und die allermeisten Gäste standen auf Tischen und Bänken und feierten den Abend stimmungsvoll und mit ausgelassener Stimmung mit der Band.

Das Repertoire reichte vom Egerland bis über die Wolken, alles Songs zum Mitsingen und Mittanzen. Und als man nach der ersten Pause in den "Partymodus" schaltete, füllte sich zusätzlich die Tanzfläche vor der Bühne zusehends mit Tänzern.

Die Gebrüder Döhler als Lokalmatadoren und stimmgewaltige Sänger hatten ihr lange erwünschtes Heimspiel. Der Eröffnungsabend war musikalisch ein voller Erfolg und organisatorisch verlief dank der Unterstützung vieler freiwilliger Helfer der Abend ohne Probleme.

Wer die Opas in ihrem eigenen Revier erleben möchte, kann das am 22. September in Rödental tun. Der Kartenvorverkauf läuft ab heute. Und am 5. Oktober steigt das nun schon legendäre Oktopafest in Coburg. Der Vorverkauf dafür beginnt am 6. Juli.