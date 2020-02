Weit weg von seinen drei Mädchen und der Frau. Um genau zu sein: 6829 Kilometer mit dem Auto. Flüge sind laut Google dorthin nicht verfügbar. Das Leben als Berufssoldat kann harte Anforderungen an das private Leben stellen. Über seinen Aufenthalt in Koulikoro in dem westafrikanischen Binnenstaat Ma...