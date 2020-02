Ist in Haßfurt ein Brandstifter unterwegs?

Zum dritten Kleinbrand in Folge kam es am Dienstagnachmittag in der Kreisstadt. Gegen 17 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Haßfurt zu einem Containerbrand auf dem unteren Parkplatz vor der Eishalle alarmiert. Auf dem Boden vor dem dort stehenden Container für Blechdosen brannten zwei Blechkanister, in denen sich Grundierung für Malerarbeiten befand. Die Feuerwehr hatte die Flammen in Sekundenschnelle abgelöscht und füllte vorsichtshalber die Blechkanister mit Wasser.

Der große Blechcontainer daneben war leicht verrußt, Wärmenester befanden sich aber nicht im Inneren, was eine Überprüfung mit der Wärmebildkamera ergab. Nach rund einer Viertelstunde war der Einsatz für die zehn ehrenamtlichen Feuerwehrleute unter der Führung von Kommandantin Julia Volpert beendet. Eine Streife der Polizeiinspektion Haßfurt war ebenfalls vor Ort.

Die Polizei ermittelt in dem Fall. Ob sich die Behälter selbst entzündet haben oder ob es sich um Brandstiftung handelte, müsse noch geklärt werden, teilte die Inspektion mit. Da der Reifen am Müllcontainer durch das Feuer angekohlt wurde, entstand der Firma Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können oder Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter Telefon 09521/9270 zu melden.

So manchem Bürger bereitet dieser erneute Brand ein gewisses Unbehagen. Bereits Anfang Februar brannte an einem Sonntag um 5 Uhr früh ein Mülleimer in der Haßfurter Altstadt. Eine Streife der Haßfurter Polizei schnappte sich damals einen Eimer Wasser, fuhr zur Örtlichkeit und löschte das Feuer ab. Am vergangenen Samstag ging früh gegen 6.30 Uhr ein Stapel Zeitungen vor einem Einkaufsmarkt in der Oberen Vorstadt in Flammen auf. Dort konnte die Feuerwehr durch ihr schnelles Eingreifen Schlimmeres verhindern. Bei allen drei Bränden ist die Ursache für das Feuer noch ungeklärt.