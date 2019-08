In Steinbach lacht die Seele

Weinfeste gibt es in Franken ja sehr viele, aber zu einem Geheimtipp hat sich das "Backofenfest von Steinbach" etabliert, das am Samstag stattfand und den kleinen Winzerort im "Abt-Degen-Weintal" zu einem Anziehungspunkt machte. Im Dorfzentrum und in der Dorfstraße waren schon bald alle Plätze besetzt und Steinbach zählte an diesem Abend ein Vielfaches seiner Einwohnerzahl an Besuchern. Das tat der tollen Atmosphäre keinen Abbruch und die Stimmung war bestens.

Dabei fand ja nur wenige Kilometer entfernt das Zeiler Weinfest statt, das für die Steinbacher keine Konkurrenz darstellt. Für sie gilt: "Konkurrenz belebt das Geschäft".

"Backofenfest im 28. Jahr

So feierte Steinbach im 28. Jahr sein "Backofenfest". Dass es ein "Renner" ist, dafür sorgen die rund 100 Helfer des Feuerwehrvereins.

Steinbach liegt genau an der Schnittstelle zwischen Bier- und Weinfranken, und das spürte man bei der Eröffnung des Festes mit dem offiziellen "Bieranstich". Vielleicht ist es der bevorstehenden Kommunalwahl geschuldet: Jedenfalls erschienen gleich alle drei Bürgermeister bei der Zeremonie auf der Bühne, wo Braumeister Christian Merklein von der "Adler-Bräu" in Stettfeld das erste Fass anzapfte.

Diese kleine Privatbrauerei gibt es seit dem Jahr 1730, sie hat sich in Stettfeld erhalten. Im Gegensatz konnten sich dazu in Ebelsbach nur bis vor wenigen Jahrzehnten zwei Brauereien halten. Es gibt einen Beleg für eine Brauerei in Ebelsbach, denn ein altes Foto von Ebelsbach zeigt einen "Hopfengarten".

Die eigene Weinprinzessin

Bei der Eröffnung standen aber auch die neue Weinprinzessin des Abt-Degen-Weintals, Anna-Lena Werb, und das "Traubenmädla" Julia Meyer im Mittelpunkt. Sie rückten beide dann den Weinort Steinbach in den Blickpunkt. Der Winzerort legt nämlich viel Wert auf den Erhalt der Weinbautradition, die sich bis 1335 zurückverfolgen lässt. Alljährlich wird seit einiger Zeit zur traditionellen Traubenernte das "Traubenmädla" ausgerufen. Die elfjährige Julia Meyer hieß die vielen Gäste mit ihrem "Bacchus-Wein-Gedicht" willkommen und gestand ein, dass ihr es natürlich Spaß macht, einmal vor so einer großen Menge von Besuchern zu sprechen.

Seit Januar ist Anna-Lena Werb Weinprinzessin für das Abt-Degen-Weintal und hat in dieser Funktion viele Verpflichtungen. So kam sie direkt aus der Nachbarschaft, wo das Zeiler Weinfest gerade eröffnet worden war. Da hatte sie nicht fehlen dürfen. Jetzt ließ der erste große Auftritt in ihrem Heimatort sicherlich ihr Herz höher schlagen, Die Steinbacher selbst waren natürlich stolz, dass die Prinzessin des östlichsten Weingebietes in den Haßbergen nun einmal aus dem kleinen Winzerort Steinbach kommt. Souverän trug Anna-Lena Werb einen Trinkspruch vor und bekam dafür sehr großen Beifall.

Anna-Lena Werb hat in den wenigen Monaten ihrer Regentschaft schon zahlreiche Auftritte hinter sich, die man ihr anmerkte. Zu Gast war sie schon zu zahlreichen Weinfesten wie in Dingolshausen, Untereisenheim unterwegs oder im Landkreis Haßberge mit Oberschwappach, Sand und Zeil. Das bisher größte Erlebnis war gleich zu Beginn ihrer Amtszeit die "Grüne Woche" in Berlin. Dort traf Anna-Lena mit Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner und vielen anderen Politikern zusammen. In nächster Zeit heißt sie den Präsidenten des Fränkischen Weinbauverbands, Artur Steinmann, im Landkreis willkommen und präsentiert ihm das Abt-Degen-Weintal.

Bürgermeister Walter Ziegler hieß die Gäste willkommen beim "größten Gemeindefest von Ebelsbach". Er würdigte die Freiwillige Feuerwehr Steinbach, dass sie das Backofenfest so engagiert vorbereitet und ausführt. Dafür gebühre allen Helfern ein riesiger Applaus, der auch sofort gespendet wurde. In diesen Dank stimmte der Vorsitzende des Feuerwehrvereins Michael Markert ein. Er freute sich über die vielen Gäste auf der Dorfstraße, in der sehr schnell alle Plätze besetzt waren und alle Besucher die Gastfreundschaft der Steinbach genossen.

Lukullische Freuden

Dazu waren schon das Dorfzentrum, die Stände und die Fest-Straße mit Sonnenblumen geschmückt und an den Ständen gab es Spezialitäten wie Pizza, Zwiebelplotz, Haxen. Für die musikalische Stimmung sorgten die "Urlesbacher Musikanten" und die Partyband "VolXXliga".