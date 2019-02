In Ebern wird es orientalisch

Fliegende Teppiche, Wunderlampen, funkelnde Steine, Turbane, Wüstentiere und Shishas - in der Eberner Frauengrundhalle wird es orientalisch, wenn am Freitag, 8., und Samstag, 9. Februar, jeweils ab 19.30 Uhr die 45. bunten Abende des Kulturrings Ebern stattfinden. Einlass ist ab 18 Uhr.

Beim diesjährigen Motto "1001 Eberner Nacht" werden die Gäste in den Orient gezaubert. Nachdem der Kartenvorverkauf gut gelaufen ist, gibt es nur noch ein paar Restkarten direkt an der Abendkasse oder am Donnerstag und Freitag von 8 bis 13 Uhr bei der Geschäftsführung des Kulturrings im Schuhmacherhaus, Ritter von Schmitt Straße 8 in Ebern (Musikschulbüro). Wer sich das beliebte Eberner Faschingsspektakel also anschauen möchte, hat noch die Gelegenheit, an Eintrittskarten zu kommen.

Die Vorstandschaft des Kulturrings und die über 100 Akteure waren die ganze Woche über mit dem Aufbau und den Generalproben beschäftigt. Nun steht die Technik, das Licht ist installiert und die Frauengrundhalle wurde in eine orientalische Veranstaltungshalle verwandelt. Die Tanzgruppen, Büttenredner und Sketch-Formationen haben ihre Generalprobe auf der Bühne absolviert, um am Wochenende einen perfekten Auftritt abliefern zu können. Viele Gruppen haben ihre Beiträge auf das Motto abgestimmt, und es werden sich sicherlich viele Gäste dem Motto entsprechend kostümieren.

Die Besucher können sich auf ein bunt gemischtes rund vierstündiges Programm freuen. Elferrat, Schellenmann, Schörschla, einige Prinzenpaare mit ihren Garden, Showtanzgruppen und Männerballett gehören zum Repertoire der bunten Abende. Daneben gibt es neue Gesichter und einige Überraschungen auf der Bühne. Viele Gruppierungen und Einzelpersonen werden auftreten, die mit ihren Sketchen und Büttenreden die Lachmuskeln des Publikums aufs Äußerste beanspruchen wollen. Hierbei werden vermutlich so manche Lokalpolitiker und bekannte Eberner Persönlichkeiten ihr Fett wegbekommen.

Den Ausschank übernimmt wie in den Vorjahren der SV Heubach, während die Eberner Handballer für die Bewirtung und die Speisen sorgen. Die Zeltlagergruppe lädt zu später Stunde in die Bar ein.

In der Pause werden die Heubacher Tanzmädels durch die Publikumsreihen gehen und Lose für die Losaktion am Eberner Faschingszug verkaufen, bei der es Preise zu gewinnen gibt. An dieser Stelle soll auch auf den "Eberner Gaudiwurm" hingewiesen werden. Der Faschingszug schlängelt sich am Faschingssonntag, 3. März, durch Eberns Altstadt. Über 50 Gruppierungen werden erwartet. Der Kulturring sucht noch Kassierer, die an den Wegen zum Faschingszug zum Einsatz kommen. Interessenten können sich bei der Geschäftsführung unter Telefon 09531/9443726 melden.