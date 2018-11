Haßfurt vor 5 Stunden

Betriebsunfall

In die Hand gesägt und Arterie durchtrennt: Arbeiter in Haßfurt schwer verletzt

Er zog seine Hand wohl zu spät weg: Ein Arbeiter hat sich am Freitag in Haßfurt beim Sägen schwer verletzt und schwebte kurzzeitig sogar in Lebensgefahr.