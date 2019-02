Im Steinbruch des Herrn

Stolze 1000 Kubikmeter Bauschutt werden die die freiwilligen Helfer insgesamt bei der Sanierung der Pfarrkirche St. Nikolaus in Sand bewegen. Ausgerüstet mit Pickel, Schaufel und Schubkarren trafen sich am Samstag über 30 Frauen und Männer, um bei der Entstehung ihres neuen Gotteshauses tatkräftig mit anzupacken.

Pfarrer Michael Erhart hat das Messgewand gegen Arbeitskleidung getauscht und hält gerade einen Presslufthammer in der Hand. "Ich freue mich, dass so viele freiwillige Helfer mit anpacken und helfen, unsere Kirche in neuem Glanz erstehen zu lassen", sagt Erhart stolz, der es sich als Ziel gesetzt hat, den Gottesdienst an Heilig Abend wieder in der Pfarrkirche begehen zu können.

"Wir liegen sehr gut im Zeitplan", sagt auch Klaus Ullrich, der als Bauleiter fungiert. Als Termin für die Fertigstellung der Abbrucharbeiten war Ende März angedacht. Zwar folgen noch einige Arbeitseinsätze, aber im Februar wird wohl alles fertig werden, um den neuen Boden fristgerecht einbauen zu können. Das wurde notwendig, weil auch eine neue Heizungsanlage mit Fußboden- und Wandbeheizung notwendig ist.

Während der Bauzeit finden die Gottesdienste im nahe gelegenen Pfarrhaus statt, dessen Saal in einem würdevollen Rahmen hergerichtet wurde. Bei den vergangenen drei großen Arbeitseinsätzen haben insgesamt 70 Helfer mitgewirkt.

Die rüstigen Rentner

Neben den Helfern an den Samstagen gibt es einen Rentner-Trupp, die sich unter der Woche engagiert. Die nicht mehr beruflich eingebundenen Ehrenamtlichen klopfen den Putz an den Wänden ab oder verrichten andere Arbeiten, die man als kleine Mannschaft bewerkstelligen kann.

Die ursprüngliche Kirche in Sand wurde in den Jahren 1728 bis 1731 erbaut. Um sie herum war zur damaligen Zeit der Friedhof angelegt. Der Kirchturm wurde 1733 fertiggestellt und ist der älteste Teil des heute bestehenden Gebäudes. Dieses wurde im Jahr 1928 neu errichtet. Der letzte Umbau fand vor knapp 40 Jahren statt. Wer erwartet hat, dass bei den jetzigen Ausgrabungen Knochen oder gar Skelette gefunden werden, muss enttäuscht werden. Außer einem kleinen Schnapsfläschchen, das sich in dem aus Bauschutt bestehenden Untergrund der Kirche befand, wurde nichts Besonderes entdeckt.

Das Kostenvolumen der Gesamtmaßnahme beträgt stolze 1,4 Millionen Euro, von denen voraussichtlich 65 000 Euro in Eigenleistung erbracht werden.

Und wie kann man sich dann die neue Kirche vorstellen? Pfarrer Erhart erklärt: "Wir stellen die komplette Kirche auf den Kopf, damit sie für die kommenden 50 Jahre hält." Der ganze Innenraum wird ebenerdig, also barrierefrei. Die bisherigen Stufen verschwinden. Neben der Boden- und Fußheizung wird es ein neues Beleuchtungskonzept geben, das das weiße Gebäudeinnere farbig illuminieren soll. Und so weiter ...