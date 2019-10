"Ich lebe - und das zählt!"

"Ich bin quasi mit der Dialyse großgeworden", sagt die heute 54-jährige Cornelia Schütz. Sowohl gesundheitlich als auch privat habe es in den vergangenen 40 Jahren zwar den einen oder anderen Rückschlag gegeben, aber sie habe immer Menschen an ihrer Seite gehabt, die ihr geholfen hätten, alles durchzustehen: "Und so vergingen die Jahre, und ich lebe immer noch. Allein das ist es, was zählt", ist ihr Lebensmotto.

"Eine harte Zeit"

Als erste Patientin des KfH-Nierenzentrums Bamberg erhielt die damals 14-jährige Cornelia Schütz ihre erste Dialysebehandlung. "Das war eine harte Zeit, so kurz vor dem Schulabschluss", erinnert sich die heute 54-Jährige.

Den Abschluss schaffte sie dann trotz Dialyse problemlos, ebenso ihre Ausbildung zur Näherin. Beruflich fand sie dann Freude im Umgang mit Pflanzen und arbeitet noch heute aushilfsweise in einer Gärtnerei. Erfüllung gibt ihr zudem der Umgang mit ihren Pflegekindern.

Auch die Atmosphäre im KfH-Nierenzentrum trage für sie zu einer positiven Lebenseinstellung bei: "Wir verbringen viel Zeit miteinander, so dass man untereinander die Freuden, Sorgen und Nöte kennt und teilt."

Zunächst war es nicht einfach für sie gewesen, vor einigen Jahren zugunsten der wohnortnäheren Behandlung von Bamberg ins KfH-Nierenzentrum Haßfurt zu wechseln, doch mittlerweile habe sie sich gut eingelebt.

"Frau Schütz ist eine bewundernswerte Persönlichkeit", betont ihre behandelnde Ärztin, Petra Schulz. "Wir vom Behandlungsteam haben größten Respekt vor ihrer Lebensleistung", sagt die leitende Ärztin des KfH-Nierenzentrums Haßfurt. Kraftvoll habe ihre Patientin Krisen gemeistert, Rückschläge weggesteckt und sorgenvolle Zeiten überstanden und sei bei allem immer eine Frau voller Herzlichkeit und Offenheit geblieben.

Alle Dialyseverfahren im Angebot

Im KfH-Nierenzentrum Haßfurt (www.kfh.de/hassfurt) werden Patienten umfassend nephrologisch behandelt: In der nephrologischen Sprechstunde stehen die Prävention und Früherkennung chronischer Nierenfunktionsstörungen sowie möglicher Folgeerkrankungen an erster Stelle. Auch die kontinuierliche Nachbetreuung nierentransplantierter Patienten erfolgt im Rahmen der nephrologischen Sprechstunde.

Darüber hinaus werden chronisch nierenkranken Patienten alle Dialyseverfahren angeboten: Mit der Peritonealdialyse und der Hämodialyse stehen dabei zwei grundsätzlich gleichwertige Behandlungsmöglichkeiten zur Wahl.

Das gemeinnützige Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation (KfH) e.V., Träger des KfH-Nierenzentrums, wurde im Oktober 1969 gegründet und ist seit nunmehr 50 Jahren auf die Behandlung nierenkranker Patienten spezialisiert. Heute steht das KfH für eine umfassende und qualitativ hochwertige Versorgung nierenkranker Patienten.

In mehr als 200 KfH-Zentren werden circa 19 000 Dialysepatienten sowie aktuell rund 70 000 Sprechstundenpatienten umfassend behandelt.