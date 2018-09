Hunde hatten das Eltmanner Freibad ganz für sich

Beim Hundeschwimmen der Wasserwacht Eltmann hatten "Einstein", "Benny", "Titus" und Co. die Becken im Eltmanner Freibad ganz für sich alleine und planschten fröhlich im ungechlorten Wasser.

Jeder Hund hatte natürlich sein Lieblingsspielzeug dabei. Egal ob Leuchtturm, Plastikhahn oder ein ganz einfaches Stöckchen - den meisten wuscheligen Freunden machte es einen Riesenspaß, in das kühle Nass zu hüpfen und ihr Eigentum zu verteidigen.

Manche Hunde sahen nur zu

Die neunjährige Dackel-Dame "Cilli vom Frankenland" war beispielsweise ganz wild auf ihre weiße Feder, die ihr Herrchen mitgebracht hatte. Andere wie zum Beispiel Mischlingsrüde "Benny" zogen es vor, das Treiben vom Beckenrand aus zu beobachten und einfach nur neue Kontakte zu ihren Artgenossen zu knüpfen.

Warum ist Herrchen im Wasser?

Und es gab auch Hundebesitzer, die ihren vierbeinigen Liebling zeigten, wie schön es im Wasser ist. So manche Frauchen oder Herrchen haben ihre Hose jedoch umsonst nass gemacht, denn für einige Hunde war die Vormach-Aktion offenbar unverständlich. Sie dachten sich vielleicht nur: "Warum geht mein Chef angezogen in den großen See?" Und ließen ihre Menschen alleine im Wasser ...

Bewährt haben sich die Einstiegshilfen, die das ehrenamtliche Team der Wasserwacht angefertigt hatte. So gelangten die Hunde wieder besser an Land, wo sie auf der großen Liegewiese herumtollen konnten. Natürlich war auch an ihre menschlichen Begleiter gedacht, für die es Kaffee und Kuchen gab.

Die Verantwortlichen der Wasserwacht Eltmann, Peter Bendner und Werner Oberreuther, freuten sich jedenfalls darüber, dass dieses "Hunde-Event" , das bereits in der fünften Auflage stattfand, so ein großes Interesse erfahren hatte. Auch nächstes Jahr soll es wieder zum Saisonende diese Veranstaltung geben.