Zeil am Main vor 4 Stunden

Baustelle

Hoppla, da legt's dich tiefer - in Zeil hat sich ein Loch aufgetan

Ein ruhiger Vormittag in der Langen Gasse. Plötzlich tut sich da was: der Boden sackt ab. Eine Erklärung dafür hat die Stadt in der Vergangenheit entdeckt.