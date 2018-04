Liedermacher Klaus-André Eickhoff sitzt am Klavier beim musikalisch-humorvollen Lutherabend am Samstag, 21. April, um 19.30 Uhr in der CVJM-Freizeit- und Tagungsstätte Altenstein Der Eintritt zu dem Benefizkonzert ist frei, Spenden für die Arbeit des Vereins ProMission sind willkommen.



Da hat er sich ganz schön verzockt, der gute Luther, als er der heiligen Anna schwor, ins Kloster zu gehen. Statistisch gesehen hätte ein Blitzschlag ihn ohnehin nicht umgebracht. Aber versprochen ist versprochen.



Aus dem vielversprechenden Jurastudenten wurde ein schüchterner Mönch und später ungewollt ein großer Reformator. Schlappe 500 Jahre ist es her, dass Martin Luther seine 95 Thesen an die Schlosskirche zu Wittenberg anschlug - womit wir schon beim nächsten Streitpunkt wären: Hallten damals tatsächlich Hammerschläge durch Wittenberg oder ist das Legende?



Und worum genau ging's ihm noch mal in seinen berühmten Thesen? Wovon konnte ein Mensch so überzeugt sein, dass er vor der geballten Macht der Kurie standhaft blieb und einfach nicht anders konnte: "Ich widerrufe nicht!" Können wir auch anders, wenn es darauf ankommt?



"Hier stehe ich - ich könnt' auch anders!" ist ein intelligenter und kurzweiliger Lutherabend voller geistreicher Texte und Lieder, humorvoll bis tief ergreifend und dabei erstaunlich aktuell und inspirierend.