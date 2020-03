"Herrenwald"-Entscheidung in Ebelsbach: Alles transparent und nachvollziehbar

In einem Schreiben an unsere Redaktion verteidigt der Ebelsbacher Gemeinderat Tobias Ziegler (BNL) die Entscheidung des Gemeinderates Ebelsbach, das Bürgerbegehren im Zusammenhang mit der Zufahrt zum geplanten Baugebiet "Herrenwald" abzulehnen.

Man müsse sich dieser Tage schon wundern, schreibt er. Wundern, dass "ich wieder in den Gemeinderat gewählt wurde, obwohl ich, laut Leserbriefen, persönlich unsere Gemeinde gespaltet habe, ich Entscheidungen im Gemeinderat scheinbar leichtfertig und schnell treffe, mich vom Bürgermeister unter Druck setzen lasse und wir wichtige Entscheidungen in geheimen Sitzungen treffen. Kurzum, ich bin scheinbar absolut ungeeignet für den Gemeinderat. Dem muss ich aber entschieden widersprechen."

Alle Sitzungen waren öffentlich - man musste nur hingehen

Alle Sitzungen zum geplanten Baugebiet - mit Ausnahme der Vergaben - seien öffentlich gewesen. Tobias Ziegler: "Ich habe mir meine eigene Meinung gebildet und aufgrund der schlüssigen und nachvollziehbaren Begründung der Verwaltung gegen die Zulassung des Bürgerbegehrens gestimmt." Auch der Zeitpunkt der Entscheidung sei nicht von der Gemeinde festgelegt worden, sondern bindende Fristen hätten eingehalten werden müssen, "da das Bürgerbegehren bewusst vor der Wahl eingereicht wurde".

Die BNL sei von Anfang an offen mit der Erschließung des Baugebiets umgegangen, transparent und nachvollziehbar. Dies könne man von den Initiatoren des Bürgerbegehrens nicht sagen. Es sollten Alternativen geplant werden, forderten diese, wie diese aussehen sollen, darüber werde aber geschwiegen, bedauert Ziegler. Geschwiegen, da es schlicht und ergreifend keine Alternativen gebe.

Dies sei natürlich vor der Aufstellung des Bebauungsplans ausführlich geprüft worden. Die vielzitierte Anbindung an die ehemalige B 26 sei bereits im Vorfeld von mehreren Behörden abgelehnt worden. Zumal es aus auch aus Gründen des Naturschutzes zweifelhaft sei, solch eine Trasse zu planen.

Ziegler wundert sich über Befürworter und Initiatoren des Bürgerbegehrens. "Viele von ihnen wohnen in direkter Nachbarschaft zu mir, es wäre also ein Leichtes gewesen, mich persönlich auf das neue Baugebiet anzusprechen. Erfolgt ist dies jedoch nicht. Aber gut, der Bürger hat ja auch keine Holschuld."

Die am lautesten schreien...

Auffällig sei, dass zurzeit gerade die Menschen am lautesten seien, die von auswärts nach Ebelsbach zugezogen seien, die persönlich davon profitiert hätten, dass Ebelsbach immer schon Bauplätze zur Verfügung gestellt hat. Es sind laut Ziegler "die Menschen laut, denen es beim Bau ihres eigenen Hauses herzlich egal war, ob andere durch ihren Baustellenverkehr eine Belastung hatten, jetzt aber weiteren Baustellenverkehr für unzumutbar halten. Es sind die Menschen laut, die seit Jahren selbst den Verkehr verursachen und somit Teil des Problems sind, sich aber jetzt über die erhöhte Verkehrsbelastung in ihren eigenen Straßen beschweren.

Es sind die Menschen laut, die sich über die ,steilen und engen' Zufahrtsstraßen beschweren, trotz dieser bekannten "Probleme' aber auf den Berg gebaut haben. Es sind die Menschen laut, die von anderen Zurückhaltung fordern, selbst aber am lautesten poltern. Es ist traurig, dass dieser Egoismus einiger weniger die Stimmung in der Gemeinde verschlechtert hat. Es sind leider auch die Menschen, die sich in der Gemeinde wenig oder gar nicht einbringen, die auch scheinbar keine eigenen Pflichten einer Gemeinschaft gegenüber sehen.

Nur bei ihren Rechten, da sind sie ganz vorne dabei. Meines Erachtens eine traurige Entwicklung."