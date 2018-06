Heli-Einsatz über der Autobahn bei Eltmann

Flugmanöver auf engem Raum





Hindernisse in der Luft



In rund 60 Metern Höhe montierten Techniker aus dem Hubschrauber heraus sogenannte Flugwarnkugeln an der Hochspannungsleitung, die über die Autobahn A 70 bei Limbach führt.Dabei näherte sich der Pilot mit seinem Helikopter dem Erdseil bis auf wenige Meter, während ein Spezialarbeiter an selbigem die orange-weißen Kugeln anbrachte. Das Erdseil verläuft oben an der 380-Kilovolt-Leitung und führt keinen Strom: Es dient als Blitzschutz für die darunterliegenden, stromführenden Leiterseile.Die spektakulären Flugmanöver beeindruckten auch Frank Heim, den Tunnelmanager der Autobahndirektion Nordbayern . "So etwas sieht man nicht alle Tage", sagt er und guckt gespannt nach oben, als der Hubschrauber, der gerade minutenlang in der Luft stand, abdreht, in den Tiefflug geht, über die Köpfe der Zuschauer rattert und hinterm Geländer der Maintalbrücke verschwindet, wo er auf einem kleinen Wiesenstück landet. Dort wird er mit neuem Material bestückt, dann beginnt das Schauspiel von vorn.Insgesamt zwölf Flugwarnkugeln wurden an der Hochspannungsleitung angebracht. Am Mittwoch (20. Juni) war der Bereich über der Autobahn dran, deswegen wurde der Verkehr zwischen den Anschlussstellen Eltmann und Knetzgau für rund zwei Stunden gesperrt.Die Maßnahme gehöre zum Bereich " Gefahrenabwehr ", erklärt Frank Heim. Bei einer Übung vor sechs Jahren im Tunnel "Schwarzer Berg", bei der von einem Großbrand im Tunnelsystem ausgegangen wurde, kamen auch Rettungshubschrauber zum Einsatz, die in unmittelbarer Nähe zum Tunneleingang landen mussten.Dabei stellen die Hochspannungsseile - besonders bei wetterbedingter schlechter Sicht oder nachts - eine Gefahr für die Piloten dar: Der Helikopter könnte sich verheddern und abstürzen. "Bei der Übung im Jahr 2012 haben wir festgestellt, dass durch die Hochspannungsleitung am Ostportal der Rettungshubschraubereinsatz äußerst schwierig ist", sagt Heim. Die reflektierenden Luftwarnkugeln machen die Leitungen nun besser sichtbar. Mit einem elektrischen Warnblinklicht würden solche Kugeln nicht ausgestattet, weil das die Autofahrer auf der Autobahn ablenken oder irritieren könnte, erklärt Frank Heim.150 000 Euro kostet der Einsatz, wie Matthias Bauer von der Autobahndirektion (der Sachbereichsleiter Betrieb) erklärt. Der Netzbetreiber Tennet muss zwar die Maßnahme durchführen lassen, bezahlen jedoch braucht er sie nicht: "Die Kosten werden uns in Rechnung gestellt", sagt Bauer.