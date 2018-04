Haus in Zeil am Main brennt - War es Brandstiftung?

Bei einem Feuer in einem baufälligen Haus am Sonntagabend in Zeil am Main ist zwar kein nennenswerter Sachschaden entstanden, da aber Brandstiftung im Raum steht hat die Kripo Schweinfurt die Ermittlungen übernommen. Die Ermittler hoffen dabei nun auch auf Hinweisen aus der Bevölkerung.Wie die Polizei berichtet hatte gegen 19.35 Uhr eine Zeugin bemerkt, dass aus einem baufälligen Gebäude in der Oberen Scheuerngasse Rauch drang. Im Inneren des Hauses war offenbar kurz zuvor in einem Wohnraum aus noch unklarer Ursache ein Feuer ausgebrochen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Zeil am Main löschte den Brand zügig ab. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand. Der Sachschaden dürfte aufgrund des schlechten Zustandes des Hauses insgesamt sehr gering ausfallen.Anwohner hatten kurz vor Entdeckung des Feuers drei männliche Personen vom Brandort weglaufen sehen. Sie könnten mit dem Brand in Verbindung stehen. Zeugen, die die drei Unbekannten ebenfalls gesehen haben und Hinweise zu deren Person geben können, oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-1731 bei der Kripo zu melden.