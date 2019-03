Haßfurt: Unbekannte brechen über Dach in Elektrofachmarkt ein - Polizei bittet um Hinweise

Drei Unbekannte haben sich am frühen Samstagmorgen gegen 4.30 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Elektronikfachmarkt am "Godelstatt" in Haßfurt verschafft. Das berichtet die Polizei am Sonntag.

Die Täter kamen über das Dach und richteten dabei einen Sachschaden von rund 5000 Euro an, erbeuteten nach ersten Erkenntnissen jedoch nichts. Mit einer zweiten mitgeführten Leiter flüchteten Sie schließlich über das Dach.

Die ersten Ermittlungen vor Ort hat die Polizeiinspektion Haßfurt übernommen. Insbesondere folgende Hinweise sind für die Aufklärung des Falls von Bedeutung:

Wem ist im Bereich des Tatorts ein größeres Fahrzeug aufgefallen, welches zum Abtransport der Leiter gedient haben muss?

Wem wurde vor kurzem im Raum Haßfurt möglicherweise eine größere Leiter entwendet?

Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schweinfurt unter Tel. 09721/2021731 in Verbindung zu setzen.