Haßfurt: Senior (94) will Führerschein nicht abgeben und schlägt Polizistin

Eigentlich war der Fall klar, denn es existierte bereits ein Gerichtsbeschluss: Aufgrund einer Beschlagnahmeanordnung des Amtsgerichtes Haßfurt suchten am Sonntagabend zwei Polizeibeamte die Wohnung eines 94-Jährigen auf, um dessen Führerschein einzuziehen.

Dieser dachte aber gar nicht daran ihn herzugeben - die Situation eskalierte: Der Senior verweigerte die Herausgabe, zeigte sich völlig uneinsichtig, schlug der anwesenden Polizeibeamtin mit der Hand ins Gesicht und verletzte diese am Auge. Da aufgrund des Schlages und der verbalen Attacken mit weiteren Tätlichkeiten zu rechnen war, wurde der renitente 94-Jährige festgehalten und eine Fesselung angedroht, was ihn nicht weiter abschreckte.