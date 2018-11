Haßfurt schafft neue Grundlage für Förderpraxis

Rund 20 Zuschauer, die augenscheinlich verschiedenen Kirchengemeinden angehörten, verfolgten am Montagabend mit großem Interesse die Sitzung des Haßfurter Stadtrates. Grund dafür war die Änderung der Förderpraxis für kirchliche Baumaßnahmen.

Nach einem uralten Recht hatte die Stadt Haßfurt, auch als Rechtsnachfolgerin der ehemaligen selbstständigen Stadtteile, die Verpflichtung, für den Unterhalt beziehungsweise die Instandsetzung der Kirchtürme aufzukommen. Begründet war das seinerzeit darin, dass die Kirchturmuhr oft die einzige Uhr im ganzen Dorf war und die Bürger darauf angewiesen waren. Da dies in der heutigen Gesellschaft nicht mehr zeitgemäß ist, will die Stadt Haßfurt in Zukunft davon absehen. Bisher war es so geregelt, dass die Baulast der Kirchtürme übernommen wurde und je nach Fall auch teilweise weitere Sanierungskosten.

Um eine einheitliche Regelung zu haben, beschloss der Stadtrat mit zwei Gegenstimmen, dass größere Bau- und Beschaffungsmaßnahmen ab einer Summe von 10 000 Euro einheitlich mit zehn Prozent bezuschusst werden. Für Baumaßnahmen an Pfarrhäusern gibt es zukünftig fünf Prozent. In besonderen Einzelfällen kann von dieser Regelung abgewichen werden, sagt der Stadtratsbeschluss aus.

Für Altfälle, deren Antrag bereits vorlag, gilt dieser Beschluss nicht. So kommt die katholische Kirchengemeinde Prappach in den Genuss einer städtischen Förderung in Höhe von 242 296 Euro für die Sanierung des Kirchenturms an der Pfarrkirche Sankt Michael. Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Holzhausen-Uchenhofen erhält zur Sanierung des Kirchturms der Martinskirche nach bisherigen Schätzungen 10 6627 Euro. Zusätzlich gibt es für die Innen- und Außensanierung zehn Prozent (13 837 Euro).

Ebenfalls als Altfall werden die Kirchturmsanierung der evangelischen Kirche in Unterhohenried (rund 35 000 Euro plus 4500 Euro für die Außensanierung) sowie die Sanierung des evangelischen Pfarrhauses in Oberhohenried (15 000 Euro) behandelt.

CSU-Stadtrat Michael Spies war der Meinung, dass diese neue Regelung nicht altes Recht aushebeln könne. Bürgermeister Günther Werner (FW) entgegnete, dass der Beschluss nach Meinung der Verwaltung sehr wohl rechtskräftig sei und dass das Gericht entscheiden müsse, falls die Stadt Haßfurt diesbezüglich verklagt werden sollte.

Ein weiterer Punkt im Haßfurter Stadtrat: Beschlossene Sache ist in Haßfurt jetzt die "Brötchentaste". Kunden beklagten sich immer häufiger über fehlende Möglichkeiten, kostenlose Kurzbesorgungen ohne Lösen eines Parktickets erledigen zu können. Damit ist jetzt Abhilfe geschaffen worden. Städte wie Gerolzhofen und Bad Kissingen haben damit bereits große Erfolge erzielt, sagte Bürgermeister Günther Werner. Voraussichtlich ab Mitte/Ende Januar gelten folgende Regelungen für das Parken in der Innenstadt. Kostenlos gelöst werden kann ein Ticket für 30 Minuten. Die bestehende Gebührenstruktur bleibt bestehen. Die Mindestgebühr für die Lösung einer längeren Zeitspanne beträgt 30 Cent. Die Höchstparkdauer bleibt auf zwei Stunden begrenzt, genauso wie der Betrag der höchstens eingeworfen kann (ein Euro).

Allerdings ändern sich die gebührenpflichtigen Zeiten. Diese sind zukünftig von Montag bis Freitag von 8 bis 18 Uhr und am Samstag von 8 bis 14 Uhr. Diese Zeiten gelten dann auch für die Bereiche, in denen die Parkscheibe verwendet werden kann. Ausgenommen von der neuen Regelung sind die bewirtschafteten Parkplätze an der Güterhalle, westlich des Bahnhofes sowie an der Zufahrt zur Altstadt-Tiefgarage. Dort wird es auch keine Brötchentaste geben, weil auf diesen Parkplätzen schon immer eine andere Gebührenstruktur Anwendung findet.

Die Kosten für die Umrüstung der Parkscheinautomaten, den erforderlichen Austausch der Verkehrszeichen sowie den Aufwand des Bauhofes beträgt rund 10 000 Euro. Insgesamt gibt es in Haßfurt 15 Parkscheinautomaten. Bei vier Gegenstimmen wurde das neue Konzept vom Stadtrat beschlossen.

Unter anderem Stadtrat Jürgen Baum (SPD) monierte, dass mit der neuen Regelung noch mehr Verkehr in die ohnehin schon überfüllte Innenstadt gelockt wird. Dem gegenüber widersprach Zweiter Bürgermeister Michael Schlegelmilch (CSU), dass die Brötchentaste eine hervorragende Maßnahme zur Belebung der innerstädtischen Geschäfte sei. Annette Marquardt (Bündnis 90/Grüne) fragte an, ob es möglich wäre, die Brötchentaste auch in der Altstadt-Tiefgarage einzuführen. Dies verneinte Bürgermeister Werner, weil diese Parkflächen vom Stadtwerk betrieben werden.