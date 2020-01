Mann (26) nimmt Frau als Geisel und will sie mit Schere umbringen - Polizei kann Mann überwältigen: Polizeibeamten der Haßfurter Inspektion ist es bei einem Einsatz am vergangenen Mittwoch gelungen, einen offensichtlich psychisch belasteten 26-Jährigen in Gewahrsam zu nehmen.

Wie die Staatsanwaltschaft Bamberg und das Polizeipräsidium Unterfranken in einer gemeinsamen Erklärung schreiben, hatte der Tatverdächtige in seiner Wohnung eine Frau mit einer Schere bedroht. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Bamberg befindet sich der 26-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Notruf: Mann bedroht Frau mit einem Messer

Gegen 10.30 Uhr erreichte die Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken der Notruf, dass ein 26-Jähriger Familienmitglieder in der gemeinsamen Wohnung mit einem Messer bedrohe. Unverzüglich machten sich Streifen der Haßfurter Polizei und umliegender Dienststellen auf den Weg zum Einsatzort.