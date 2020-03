Weil er nach Überzeugung des Gerichts zwei Reiterinnen am 2. Januar vergangenen Jahres in den Mainauen zwischen Haßfurt und Augsfeld beleidigt und mit seinem Geländewagen fast überfahren hätte, hat das Amtsgericht Haßfurt am Mittwoch (4. März 2020) einen 74-jährigen Jäger aus dem Maintal zu einer Geldstrafe in Höhe von 90 Tagessätzen zu 30 Euro, also 2700 Euro, verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht ein sechsmonatiges Fahrverbot.

Laut Anklage war der Jäger am Tattag nachmittags mit seiner Frau unterwegs, um sein Revier abzufahren, als er zwei Reiterinnen erblickte, die ihren Hund frei laufen ließen. Erst im Februar hatte bei einer Jagd in Unterfranken eine Kugel nur knapp zwei Menschen verfehlt.

Bei Haßfurt: Jäger fährt mit Auto auf Reiterinnen zu - Pferd springt über Straßengraben

Der Waidmann habe daraufhin angehalten, sei aus seinem Auto gestiegen und habe die beiden Damen aufgefordert: "Verpisst euch, ihr Arschlöcher!" Außerdem habe er, so die Anklage, mit seinem Kleinkalibergewehr auf den Hund gezielt und gedroht, das Tier zu erschießen. Anschließend sei er mit seinem Auto rückwärts auf die Reiterinnen zugefahren. Nur durch einen Sprung eines der Pferde über den Straßengraben habe ein Zusammenstoß vermieden werden können.