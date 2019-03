Haßfurt vor 2 Stunden

Girls' Day

Haßfurt: Girls' Day bei A.T.U - Wenn sich Mädchen auf den Reifenwechsel freuen

Am Donnerstag (28. März) war wieder Girls' Day. Mädchen sollten an diesem Tag in Berufe eintauchen, die klischeebehaftet Männerdomänen sein sollen. Die beiden Mädchen waren bei A.T.U in Haßfurt.