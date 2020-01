Haßfurt vor 2 Stunden

Brand

Einfamilienhaus in Franken "lichterloh in Flammen" - Dachstuhl teilweise eingestürzt

Am frühen Mittwochmorgen wurden zahlreiche Einsatzkräfte zu einem Brand nach Haßfurt in Unterfranken gerufen. Ein Einfamilienhaus stand in Flammen. Die Feuerwehr kämpfte stundenlang gegen das Feuer.