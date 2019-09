Haßfurt feiert zum 42. Mal

"Das Charakteristische am Haßfurter Straßenfest ist, dass es ein Treffpunkt für Jung und Alt ist und dass es für alle Besucher ein buntes Unterhaltungsprogramm bietet", sagt Stephan Schneider. "Daher laden wir die Bevölkerung am Freitag, 4. Oktober, und Samstag, 5. Oktober, dazu ein, das Fest in der für den Verkehr gesperrten Altstadt von Haßfurt zu genießen", erklärt der Vorsitzende des Straßenfest-Fördervereins bei der Vorstellung des Programms.

Zwei Tage lang soll eine Mischung aus Tanz, Musik, Essen und speziellen Angeboten der Geschäftswelt den Gästen den Besuch schmackhaft machen. "Unser Verein hat für das 42. Haßfurter Straßenfest hochkarätige Bands auf den verschiedenen Bühnen verpflichtet und für die Hauptbühne am Marktplatz ein tolles Programm zusammengestellt", so Schneider. "Außerdem bieten wir den örtlichen Musikkapellen eine gute Gelegenheit, sich einem breiten Publikum zu präsentieren, was ihnen auch sehr wichtig ist." Das vielseitige und attraktive Programm, das Jahr für Jahr der Hauptanziehungspunkt für die Besucher sei, biete für alle Interessen und Geschmäcker etwas.

Die zweitägige Veranstaltung ist mehr als ein Fest. "Weiterhin kommen viele Haßfurter, die auswärts leben, alljährlich zum Straßenfest, um Familie und Freunde zu treffen", schildert Stephan Schneider.

De Stadt Haßfurt bezuschusst das Fest mit 10 000 Euro. Dazu kommen und die Leistungen des Bauhofs. Der Förderverein weist darauf hin, dass man sich durch den Einsatz von Security-Kräften um die Sicherheit der Besucher kümmere. Das Straßenfest in seinem Konzept komplett umzustellen oder an einem anderen Datum zu feiern, würde seiner Meinung nach den Charakter verändern. Und der solle auf jeden Fall erhalten bleiben. "Im Sommer feiern kann jeder", so Schneider, der das Straßenfest als krönenden Anschluss der Festsaison bezeichnet.

Als einen der vielen Höhepunkte nennt er den Hypnotiseur und Magier "Mr. Yasin" aus Heilbronn, der am Samstag, 5. Oktober, um 14.30 Uhr auf der Hauptbühne am Marktplatz auftreten wird. Er bietet eine Hypnose-Show. Gäste aus Frankreich bieten an beiden Tagen wieder Spezialitäten aus ihrer Heimat am Pierrelatte-Platz am Oberen Turm an.

Am Freitag beginnt das Straßenfest mit zwei großen Eröffnungszügen, die sich um 14 Uhr vom Oberen und vom Unteren Turm mit über 500 Kindern unter der Begleitung der Stadtkapelle Haßfurt und der "Sterzelbacher Musikanten" Richtung Stadtmitte in Marsch setzen. Stephan Schneider eröffnet dann das Straßenfest mit der Vorstandschaft des Straßenfest-Fördervereins. Unter den Böllerschüssen der Schützen startet anschließend der Luftballonweitflugwettbewerb der Kinder.

Die Besucher erwartet am Freitag ab 14.30 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr ein tolles Programm auf der Hauptbühne am Marktplatz mit dem Zauberer Michael Petermann, dem Fitnessstudio "Fit4life", der Ballettschule "On Point", der Einrad-Showgruppe der Waldorfschule, dem Blasorchester "Böhmisches Fieber", dem Kinder- und Jugendchor Sankt Kilian Haßfurt, der Bauchtanzgruppe von Ricarda Klauer, der Tanzgruppe "The Magical Moves", dem Hypnotiseur und Magier "Mister Yasin" und der Pole-Dance-Gruppe. Am Freitagabend tritt die Band "Phoenix" mit Steffi List ab 20 Uhr auf und am Samstag ab 20 Uhr ist die Band "Chicolores" ab 20 Uhr zu Gast.

Auf den Bühnen in der Unteren und der Oberen Hauptstraße werden am Freitag ab 14 Uhr und am Samstag ab 11 Uhr verschiedene Blasmusikkapellen zu hören sein. Außerdem unterhalten am Freitag die Jugendband "Rabenrocker" (ab 14 Uhr) und "Down on the corner" (ab 17 Uhr) sowie am Samstag die Gruppen "Basement 12" (ab 14 Uhr) und "Hartbeat" (ab 17 Uhr) die Besucher auf der Bühne in der Oberen Hauptstraße. Im Gewölbekeller der Stadthalle spielen am Freitag ab 20 Uhr "Groovekiller" und am Samstag ab 20 Uhr "Dreyklang".

Zu den vielen Attraktionen in der zur Fußgängerzone umgewandelten Innenstadt zählen unter anderem viele Fahrgeschäfte für die Kinder, der Kinderflohmarkt in der Unteren Hauptstraße, verschiedene "Walk Acts", die Freiluft-Kegelbahn des 1. SKK, das Café der Pfadfinder im Unteren Turm und vieles mehr. Das Landratsamt Haßberge wiederum lädt zu den "Tagen der offenen Tür" im Familienzentrum ein.

Über 100 Verkaufs- und Verpflegungsstände mit fränkischer und internationaler Küche, Werbe- und Informationsstände der Haßfurter Vereine, Geschäfte und Betriebe säumen die Straßen. Die Geschäfte sind an beiden Tagen bis 20 Uhr geöffnet. An den Abenden ist auch die Ritterkapelle von 20 bis 22 Uhr geöffnet und in ein anderes Licht getaucht. Besucher, die nach Herzenslust kommen und gehen dürfen, können bei meditativer Musik inspirierende Texte studieren.