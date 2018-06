Haßfurt feiert mit Musik und viel Licht

Bevor sich das Kulturamt Haßfurt live in die Sommerpause verabschiedet, bietet es nochmals an drei Abenden auf dem Platz vor der Stadthalle und im Rathausinnenhof einen besonderen Kunstgenuss an. Unter dem Motto "abend.licht" finden von Donnerstag, 28. Juni, bis Samstag, 30. Juni, vier verschiedene Konzerte statt, zu denen der Eintritt frei ist. Bei schlechtem Wetter finden alle Konzerte im großen Saal der Stadthalle statt."Nachdem wir letztes Jahr zum ersten Mal Konzerte an drei Abenden hintereinander angeboten haben und die Resonanz sehr positiv war, bieten wir diese Veranstaltungsreihe auch heuer wieder an", teilte Petra Zirkler vom Kulturamt Haßfurt live mit. Sie verspricht ein ganz besonderes Flair, da das gesamte Ambiente in ein spezielles Licht getaucht wird. Eine wechselnde Beleuchtung wird sich über den Platz ziehen und über die Wände der Stadthalle und des Rathauses "laufen". Die Gäste, die ganz zwanglos kommen und gehen können, werden mit kleinen Speisen und einer Vielzahl an Getränken bewirtet. "Wir hoffen, dass viele Bürger aus Haßfurt und Umgebung dieses Open-Air-Erlebnis der besonderen Art genießen werden, das wieder viel Spaß und gute Unterhaltung garantiert", so Petra Zirkler. Da am Freitag, 29. Juni, auch das elfte Musik- und Kunstfestival mit langer Einkaufsnacht des Aktionskreises Haßfurt Aktiv (AHA) stattfindet, hat sie für diesen Abend gleich zwei Bands engagiert.Den Auftakt am Donnerstag machen die drei gestandenen Profi-Musikerinnen "The Wonderfrolleins", die ab 20 Uhr unter dem Motto "Best of 50s" mit Witz, Charme und Temperament durchs deutsche Wirtschaftswunder der 50er und frühen 60er Jahre fegen und schon nach wenigen Takten ihr Publikum mitreißen werden. So bunt wie ihre Petticoat-Kleider ist auch das Programm der "Wonderfrolleins", die ihr Publikum in Haßfurt schon mehrfach begeisterten.Am Freitag will bereits um 18.15 Uhr die Band "Richmond" ihre Zuhörer mit einem breiten Repertoire an Rock-Classic, Modern Rock, Rock-Balladen und nicht zuletzt mit Songs aus der eigenen Songschmiede verwöhnen.Um 20 Uhr betreten dann "Rickbop & The Hurricanes" die Bühne. Sie bezeichnen sich selbst als "fetzigste und feurigste Rock'n'Roll-Band seit Einführung der Anschnallpflicht" und versprechen die akrobatischste Show südlich von Sylt und die heißesten Jungs, die diese Welt je gesehen hat. "Zieht euch nicht zu warm an, denn es wird heiß, richtig heiß, denn ,Rickbop & The Hurricanes' are back in town", kündigen die Musiker an, die schon im letzten Jahr beim "abend.licht" ihre Versprechen eingelöst und richtig tolle Musik - auch zum Tanzen - dargeboten hatten.Zum Abschluss spielt die Band "Souled Out" am Samstag ab 20 Uhr Rock- und Soul-Klassiker. Von Marvin Gaye bis zu den Doobie Brothers reichen die Einflüsse auf das Repertoire, das die Band mit einzigartiger Leichtigkeit und Spielfreude präsentiert. Das Line-Up der Band setzt sich durchwegs aus bekannten Größen der Szene zusammen und steht für solides musikalisches Handwerk. Soul, Funk, Rock, Pop sind für sie nicht nur schale Floskeln, sondern Ausdruck eines Lebensgefühls.