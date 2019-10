Haßfurt feiert das 42. Straßenfest

Auch wenn das Wetter eher trübe war, so wurde das 42. Haßfurter Straßenfest am Freitagnachmittag doch fröhlich eröffnet. "Das widrige Wetter tut unserer Stimmung keinen Abbruch. Wir wollen doch mal sehen, ob die Haßfurter feiern können, und ich glaube, sie können es", sagte der Vorsitzende des ausrichtenden Straßenfest-Fördervereins, Stephan Schneider, und versprach: "Das Wetter hält heute und auch morgen!"

Punkt 14 Uhr waren sowohl vom Oberen Turm als auch vom Unteren Turm wieder zwei Festzüge mit der Stadtkapelle Haßfurt und den "Sterzelbacher Musikanten" sowie Hunderten von Kindergartenkindern mit ihren Luftballons Richtung Stadtmitte gezogen. Auf der kleinen Bühne in der Stadtmitte hieß Stephan Schneider alle Gäste willkommen, besonders die Delegationen aus der französischen Partnerstadt Pierrelatte und aus dem Landkreis Klobuck in Polen. Gleichzeitig dankte er allen Teilnehmern, Helfern, Sponsoren und Gästen "Ohne euch wäre das Haßfurter Straßenfest nichts", betonte er.

Auch Landrat Wilhelm Schneider dankte allen Besuchern, dem Förderverein und Bürgermeister Günther Werner für die Ausrichtung des beliebten Festes. "Schön, dass es das Haßfurter Straßenfest gibt. Das muss gebührend gefeiert werden", sagte er.

Der Bürgermeister Günther Werner lobte den Straßenfest-Förderverein für die Organisation. Er freute sich, dass heuer wieder 120 Stände in den Straßen der Altstadt zum Bummeln, Einkaufen und Genießen einladen.

Zu den Böllerschüssen der Schützengesellschaft Haßfurt ließen dann die vielen Hundert Kindergartenkinder ihre Luftballons in die Luft steigen - zum Zeichen, dass das Straßenfest eröffnet war. Die Gäste hatten anschließend eine große Auswahl, was das Programm auf der Hauptbühne am Marktplatz sowie in der gesamten Innenstadt betraf. Viele waren gekommen, um ein Schnäppchen unter den Sonderangeboten der Geschäfte zu ergattern, die Walk Acts anzusehen, die vielen Musikkapellen und Bands zu hören, sich an den Ständen der Vereine und Firmen zu informieren oder an Gewinnspielen teilzunehmen. Für die Kinder bot das Straßenfest ebenfalls eine Menge Vergnügen: vom Kinderflohmarkt und den Fahrten im Karussell, mit der Eisenbahn oder im Kinderflieger bis hin zum Hüpfen auf dem Bungee-Trampolin oder in den großen Wasserbällen, beim Freiluftkegeln und vielem mehr. Auch am Samstag erwartet die Gäste ab 11 Uhr erneut ein volles Programm in der gesamten Innenstadt.