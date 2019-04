In Haßfurt hat sich ein Mann und eine Frau gestritten. Die Situation eskalierte, woraufhin die Frau ins Krankenhaus gebracht wurde. Das vermeldet die Polizei.

Haßfurt: Streit zwischen Mann und Frau eskalierte

m Donnerstagabend (25.04.19) saßen ein 38-jähriger Mann und eine 35-jährige Frau auf dem Bahnhofsvorplatz. Beide waren stark alkoholisiert.Zwischen den beiden kam es schließlich zu Streitigkeiten.

Der Mann schubste seine Begleiterin im Verlauf des Streites zu Boden, so dass sich diese am Knie verletzte und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus Haßfurt verbracht wurde. Die Beamten brachten den Mann aufgrund der gezeigten Aggressionen auf die Dienststelle. Dabei leistete er Widerstand, weshalb die Polizisten ihn in eine Haftzelle brachten. Dort durfte sich der Mann beruhigen.

