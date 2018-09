Rügheim vor 1 Stunde

Unfall

Haßberge: Unbekannter fährt mit Auto in Koppelzaun und befreit so 12 Pferde

Am Donnerstag hat ein unbekannter Autofahrer einen Koppelzaun in Unterfranken umgefahren und so zwölf Pferde befreit. Die Polizei sucht Zeugen.