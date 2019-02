Ebern vor 21 Stunden

Schlimmer Fund

Haßberge: Spaziergänger finden Reh mit Bissspuren - von einem Hund gehetzt?

Spaziergänger fanden am Mittwoch ein totes Reh in einem Waldstück zwischen Unterpreppach und Höchstädten. Später wurden Bissspuren an dem Tier festgestellt.