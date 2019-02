Haßberge-Musiker machen auf sich aufmerksam

Einen voll besetzten Saal vor ebenso voll besetzter Bühne gab es am Sonntag beim Benefizkonzert des symphonischen Kreisorchesters Haßberge in der Stadthalle Eltmann. Rund 50 vorwiegend junge Musiker aus Kapellen des Landkreises hatte Kreisdirigent Benedikt Feustel an mehreren Probenwochenenden zu einem klanggewaltigen Orchester geformt, das die Zuhörer begeisterte.

Peter Detsch, der Kreisvorsitzende des Nordbayerischen Musikbundes, freute sich über das voll besetzte Haus. Viele aktive Musiker konnte er im Publikum erkennen. Der Nordbayerische Musikbund ist die Dachorganisation der Blaskapellen und sorgt für Aus- und Weiterbildungen.

Besonders stolz zeigte sich Detsch auf die Mitwirkenden beim Solo-Duo-Wettbewerb "Concertino 2019". Unter den Teilnehmern aus ganz Bayern waren auch vier Musiker aus dem Landkreis Haßberge. Über den Bezirksentscheid und den Verbandsentscheid qualifizierten sie sich für den Landesentscheid. Zu diesem großen Erfolg gratulierte er Laurin Klement vom Musikverein Augsfeld, Dominik Lenhart von den "Sterzelbacher Musikanten" in Prappach, Nils Hacker vom Musikverein Augsfeld und Hannes Rudolph vom Musikverein Prappach.

Detsch nutzte die Gelegenheit, sich bei allen Ausbildern und Musiklehrern zu bedanken, die die Grundausbildung junger Musiker übernehmen. Seit 1996 bietet der Nordbayerische Musikbund für die Mitgliedskapellen das Kreisorchester an. Interessierte Teilnehmer können hier in einem großen Orchester Musikstücke erarbeiten, die in ihren Heimatkapellen nicht möglich wären. Auch die Schwierigkeitsgrade seien oftmals eine Herausforderung. So seien die Proben für das Kreisorchester eine besondere Fortbildung, die immer in ein Benefizkonzert münde.

Die Spenden, die beim Konzert in Eltmann gesammelt wurden, kommen dem Kinderhospiz "Sternenzelt" und dem Jugendorchester "Mir spieln zamm" der Stadtkapelle Eltmann und des Musikvereins "Harmonie" Ebelsbach zugute. Nach einem viel beklatschten Konzert, das mit der Fanfare "The Benefication from Sky to Mother Earth" begonnen hatte und in einer Hommage an den King of Pop, Michael Jackson, endete, spendeten die Zuschauer gern.