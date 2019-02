Hartes Training für den Titel: Lisa-Marie Sarré aus Sand am Main ist "Sportlerin des Jahres 2018"

"Auch viele auswärtige Sportler aus dem ganzen Landkreis treiben bei uns in Sand Sport", freute sich Bürgermeister Bernhard Ruß anlässlich der Sportlerehrung auf Gemeindeebene, die am Freitag im Sander Sportheim stattfand. Innerhalb der 13 Vereine sind 1680 Aktive gemeldet. Die meisten davon sind Mitglieder des Turnvereins (590) und der Abteilungen Geräteturnen, Allgemeinturnen, Badminton, Tanzsport, Leichtathletik, Step-Aerobic, Nordic-Walking und Gymnastik. Zum FC Sand gehören derzeit 260 Fußballspieler, von der "Pampers-Liga" bis zu den Senioren.

Bei der Turnhallenbenutzung komme die Gemeinde den Vereinen mit einem indirekten Zuschuss von rund 25.000 Euro entgegen, so Bernhard Ruß. Außerdem wurde im vergangenen Jahr wieder die Jugendarbeit unterstützt. In den Sport- und Kulturvereinen sowie der Feuerwehr sind 670 Jugendliche aktiv, für die die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 8170 Euro ausgegeben hat.

Beim dritten Anlauf Bayerische Meisterin geworden

Die "Sportlerin des Jahres 2018" im Jugendbereich, die bereits auf Landkreisebene geehrt wurde, kommt ebenfalls aus Sand. Lisa-Marie Sarré hat den ersten Platz bei der Bayerischen Meisterschaft in der Disziplin "Garde-Solotanz" belegt. Wie die 19-Jährige erzählte, sei sie schon seit ihrem sechsten Lebensjahr beim TV Sand aktiv. Seit zehn Jahren widmet sich Lisa-Marie dem Solotanz und wird seitdem von Anita Spanu trainiert. 2018 hatte es endlich mit der Bayerischen Meisterschaft geklappt, nachdem die Tänzerin in der Vergangenheit bereits zwei Mal Vize-Meisterin wurde. "An zwei Tagen in der Woche ist Training, zusätzlich übe ich noch jeden Tag daheim", beschreibt die junge Frau den Weg zu ihrem sportlichen Erfolg. Ab und an gebe es auch Anfragen für Faschingsveranstaltungen, bei denen sie gerne auftrete. So war Lisa-Marie Sarré in der Vergangenheit bereits in Gädheim und Zell auf der Bühne und auch in der Tanzgarde "Chillies" ist sie seit 13 Jahren eine feste Größe.

Die "Chillies" wurden auch in der Kategorie "Mannschaften" für den zweiten Platz bei den Bayerischen Meisterschaften im Gardetanz der Jugendklasse geehrt. Es schließt sich die zweite Mannschaft des Schützenvereins Sand an, die Meister in der Gau-Liga Schweinfurt wurde und den Aufstieg in die Bezirksgruppe Ost der Sportschützen schaffte. Die Mannschaft der Geräteturnerinnen vom TV Sand gewann den ersten Platz beim Bayern-Pokal-Regionalentscheid im Turngau Schweinfurt-Haßberge, den zweiten Platz beim Bayern-Pokal-Regionalentscheid Unterfranken sowie den sechsten Platz beim Bayern-Pokal-Landesentscheid Bayern. Den Aufstieg in die Landesliga Nord, die dritthöchste Jugend-Liga in Deutschland, konnte die U19-Mannschaft der A-Junioren des FC Sand feiern.

Mehr Sportnachrichten aus dem Kreis Haßberge finden Sie hier!

Auch andere Einzelsportler wurden ausgezeichnet: Den dritten Platz beim Ligaturnier im Garde-Solotanz belegte Jessica Leistentritt. Sie gehört ebenfalls dem TV Sand an, wie auch die Geräteturner Laura Rippstein, Yuan Ortiz West, Jacqueline Hatzenbühler, Lara Schmitt, Jan Heurich, Mia Zettelmeier, Lars Heurich, Jonathan Jung, Sarah Krines und Carla Zull. Bei den Meisterschaften der unterfränkischen Schüler im Kunstradfahren lagen Simon Wahl, Jule Ullok, Lisa Tully, Anna Rippstein und Hannes Marquart ganz vorne. Sie alle gehören dem Radfahrverein Adler Sand an.

Auszeichnungen für Judo und Tischtennis in Sand

Alexander Schuster belegte im Judo den zweiten Platz beim Wallburgturnier in Eltmann und den ersten Platz beim Judo-Einsteigertreff in Schweinfurt in seiner Altersklasse U10. Die Kegler Robin Klauer, Robert Neundörfer, Manuel Hörmann und Sven Haderlein des SKK "Alle Neun" standen ganz vorne auf dem Siegertreppchen bei verschiedenen Kreis-, Unterfränkischen- und Bayerischen Meisterschaften.

Sarah Vestner vom Tischtennisclub Sand wurde "Sportlerin des Jahres 2018" im Landkreis bei den Erwachsenen wurde. Außerdem errang sie den ersten Platz beim Tischtennis-Bezirksranglistenturnier im Einzel, den dritten Platz bei den Unterfränkischen TT-Einzelmeisterschaften sowie den zweiten Platz bei den 19. Bayerischen TT-Einzelmeisterschaften und den zweiten Platz im Damen-B-Doppel, zusammen mit Simone Amthor vom SB Versbach. Armin Mennel gewann bei den Bezirksmeisterschaften im Tischtennis-Doppel.

Lesen Sie auch: Kirchen-Sanierung in Sand liefert Diskussionen mit Diözese - Gläubige müssen umziehen

Deutscher Meister in der Disziplin "Zimmerstutzen" bei den Meisterschaften der Sportschützen auf der Olympiaschießanlage in München mit 5000 Teilnehmern wurde Stefan Flachsenberger. David Flachsenberg eiferte seinem Vater nach und gewann jeweils den ersten Platz in den Disziplinen "KK Liegend" und "Armbrust 10 Meter".