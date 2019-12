Harald Pascher will nicht gegen Jürgen Hennemann in Ebern antreten

FDP und Freie Bürger in Ebern stellen keinen Bürgermeisterkandidaten, geht aus der Mitteilung des FDP-Vertreters hervor.

Dank für aufmunternde Worte

Harald Pascher sagt dazu: "Zuerst möchte ich mich bei allen recht herzlich bedanken, die mich bei vielen netten Gesprächen, per Email usw. aufgemuntert haben als Bürgermeisterkandidat in Ebern anzutreten (ein Bürger hätte mir sogar eine Krawatte gekauft - nach seiner Aussage: zur Not auch in Gelb).

Ich bin jedoch nach wirklich sehr langer Überlegung und Abwägung zu der Entscheidung gekommen aus privaten (Familienleben ist mir sehr wichtig) und beruflichen (Vorhandensein eines Geschäftes) nicht gegen Jürgen Hennemann als Bürgermeister anzutreten."

Außerdem habe ihn Jürgen Hennemann vor sechs Jahren als seinen Stellvertreter vorgeschlagen und unterstützt. "Auch aus diesem Grund wäre mir eine Kandidatur gegen Jürgen Hennemann sehr schwer gefallen", führt Pascher aus.

Und er endet: "Sollte ich für eine fünfte Periode in den neuen Eberner Stadtrat gewählt werden, würde ich als stellvertretender Bürgermeister - wenn gewünscht, weiter zur Verfügung stehen, da mir diese Arbeit als Vertreter in den vergangenen sechs Jahren sehr viel Spaß und Freude bereitet hat."