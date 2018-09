Halteverbot im Steinweg

Sechs Bauanträge und Bauvoranfragen hatte der Bau- und Umweltausschuss des Stadtrates Königsberg bei seiner Sitzung am Dienstag zu behandeln. Alle wurden ohne Einwände gebilligt.

An die Sitzung schloss sich eine Besichtigung im Steinweg in Königsberg an. Dort waren seit einiger Zeit auf der einen Straßenseite versuchsweise provisorisch Halteverbotsschilder aufgestellt worden, um so durch parkende Fahrzeuge verursachte Engstellen zu verhindern. Des Öfteren war in der Vergangenheit im Steinweg die Fahrbahn so eingeengt, dass breiteren Fahrzeugen eine Durchfahrt nur schwer oder gar nicht möglich war. Die Besichtigung durch den Ausschuss ergab, dass das Halteverbot künftig fest eingerichtet werden wird. Dafür entschieden sich die Ausschussmitglieder einstimmig. Das Halteverbot beginnt im Steinweg stadtauswärts auf der rechten Straßenseite ab der Einmündung der Thomas-Klingg-Steige bis zur Hausnummer 16 kurz nach dem ehemaligen Krankenhaus.