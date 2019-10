Knetzgau vor 1 Stunde

Traktor in Flammen

Brand auf Bauernhof: Zahlreiche Feuerwehren rücken an und löschen Flammen

Auf einem Bauernhof in Unterfranken geriet am Montagabend ein Traktor in Brand. Zahlreiche Feuerwehren wurden alarmiert und rückten an, um die Flammen zu löschen.