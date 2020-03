Haarige Auseinandersetzungen bleiben weitgehend ohne Folgen

Während des Zeiler Altstadt-Weinfests am 3. August vergangenen Jahres tanzten sie noch gemeinsam auf den Bänken. Am Montag trafen sich drei junge Damen zwischen 18 und 21 Jahren am Amtsgericht in Haßfurt wieder. Jede hatte ihren eigenen Anwalt dabei.

Wegen Körperverletzung mussten zwei Schwestern aus dem Maintal neben ihren Verteidigern auf der Anklagebank Platz nehmen. Ihr vermeintliches Opfer trat als Nebenklägerin - ebenfalls mit eigenem Anwalt - auf.

Laut Anklage kam es an dem lauen Augustabend gegen 23.15 Uhr - die Stimmung in der Zeiler Altstadt war gerade auf dem Höhepunkt - zum Streit zwischen den tanzenden Damen. Dabei sollen die beiden Angeklagten zwei weitere junge Frauen an den Haaren gezogen haben, so dass die Opfer starke Schmerzen im Hals- und Kopfbereich erlitten. Die beiden Geschädigten erstatteten - wie heutzutage fast schon üblich - Anzeige bei den reichlich vor Ort anwesenden Polizeibeamten, so dass die Maschinerie der Justiz in Gang kam.

Vor Gericht schob die Jüngere der beiden angeklagten Schwestern den schwarzen Peter an die Nebenklägerin weiter. Die habe zuerst ihre Schwester beleidigt, gab sie zu Protokoll. Die Schwester sei dann von hinten geschubst worden und auf die Nebenklägerin gefallen, schilderte die jüngere Angeklagte. Es entwickelte sich nach ihren Angaben ein allgemeines Gerangel, bei dem sie selbst an den Haaren gezogen worden sei, aber auch selbst andere Festbesucherinnen an den Haaren zog. Die zweite Angeklagte gab an, sie habe niemanden an den Haaren gezogen.

Die geschädigte 18-Jährige entlastete im Zeugenstand die Jüngere der beiden Angeklagten. Die sei unbeteiligt an der Auseinandersetzung gewesen. Eine andere Braunhaarige habe sie nach unten gedrückt und an den Haaren gezogen. Dabei sei ihre Brille kaputt gegangen. Unter Tränen habe sie mit einer weiteren Geschädigten Anzeige erstattet.

Drei weitere Zeugen entlasteten die jüngere Angeklagte, während sie der älteren anlasteten, dass sie provoziert und an den Haaren gezogen habe.

Die beiden beschuldigten Frauen waren bereits je zweimal mit dem Gesetz in Konflikt geraten, wobei es sich jedoch nur um kleinere Delikte handelte. Das Gericht stellte das Verfahren ein. Die Kosten für den Anwalt der jüngeren Angeklagten trägt die Staatskasse. Die ältere der beiden Schwestern muss ihren Anwalt in der haarigen Angelegenheit selbst bezahlen.