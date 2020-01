In Unterfranken ist es in der Nacht auf Dienstag (28. Januar 2020) zu einem Großbrand gekommen. Ersten Angaben der Polizei zufolge, brach gegen 02.55 Uhr in einem Reifenlager in Eltmann (Kreis Haßberge) ein Feuer aus. Die Behörden bezeichneten es als "Vollbrand". Das Ausmaß der Flammen beschäftigte zahlreiche Einsatzkräfte der Feuerwehr.

Reifenlager in Eltmann brennt