"Gönn dir Wochen" in den Haßbergen

Bewusst genießen und begreifen ist das Motto der "Gönn dir Wochen" vom Naturpark Haßberge bis in den nördlichen Steigerwald. Regionale Produktion, bedachter und wertschätzender Konsum von Lebensmitteln und ein achtsamer Umgang mit der Natur stehen bei den Genusswochen an oberster Stelle, teilen die Veranstalter mit.

Im Frühjahr lautet das Motto "Wild-, Garten- und Heilkräuter" zu schmackhaften Fisch-, Schwein- und Rindgerichten, während sich im Herbst alles um außergewöhnliche Menüs mit "Wildgerichten, Früchten und Pilzen" dreht - natürlich auch alles in vegetarischer Variante. Dazu bieten Gastronomiebetriebe Gerichte und Menüs zum jeweiligen Motto, wie zum Beispiel "Kalb Balthasar" mit Bärlauch-Dinkelspätzle und danach Schlüsselblumen-Brownie mit Apfel, an. Außerdem finden im Rahmen der Genusswochen Veranstaltungen von der Kräuterwanderung bis zur Weinbergsführung statt.

Große Vielfalt

"Die Haßberge haben neben ausgezeichnetem Wein und Bier auch eine große Vielfalt an regionalen Lebensmitteln zu bieten", erklärt Landrat Wilhelm Schneider. "Wir haben hier viele Direktvermarkter, die Wert auf hochwertige Produkte und teils ökologische Landwirtschaft legen. Das schont unsere Umwelt, sichert Arbeitsplätze, stärkt die heimische Wirtschaft und setzt ein Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit."

"Wir kochen dem Rhythmus der Jahreszeiten angepasst, frisch und mit regionalen Produkten. Unsere Gäste sollen wissen, woher der zarte fränkische Stangenspargel und der duftende Schinken kommen und wie der würzige Käse und die selbst gemachten Nudeln hergestellt werden", berichtet Michael Bayer, Betreiber des gleichnamigen Brauerei-Gasthofs.

"Besonders die ,Natürlich von hier - frisch auf den Tisch'-Broschüre mit Informationen zum regionalen Genuss und Lebensmittelproduzenten ist bei unseren Gästen recht beliebt", ergänzt die Geschäftsführerin von Haßberge Tourismus, Susanne Volkheimer. "Natürlich von hier - frisch auf den Tisch" ist ein Projekt von Gastronomen und Direktvermarktern aus den Haßbergen bis in den nördlichen Steigerwald, für die achtsamer Umgang mit der Natur an oberster Stelle steht.

Jürgen Stahl ist der Vorsitzende des Zusammenschlusses und führt das Gasthaus "Frankenstuben" nach dieser Philosophie. "Viele wissen gar nicht, welche Schätze hier direkt vor der Haustür zu finden sind. Deshalb bieten wir während der ,Gönn dir Wochen' in Kooperation mit dem Bund Naturschatz Kräuterexkursionen an."

Der Startschuss fällt am 28. März mit einer geführten Kräuterwanderung mit Naturpark-Rangerin Katja Winter passend zum Frühlings-Thema Wild-, Garten- und Heilkräuter. Im Wirtshaus Burgpreppach lassen sich im Anschluss schmackhafte Gerichte mit den heimischen Kräutern genießen.

Im Abt-Degen-Weintal geben Winzer bei einer Führung Einblick in ihre sonnenverwöhnten Weinberge und die wärmespeichernden Keuperböden und öffnen ihre Heckenwirtschaften.

Bei Auenland Beef wartet ein Grill-Buffet mit Besonderheiten wie Bärlauch-Bratwürsten und Wildkräutersalat. Zuvor können sich Gäste bei einer Betriebsführung von der artgerechten Tierhaltung der Rinder überzeugen, die in Mutterkuhhaltung aufwachsen und über uneingeschränkten Weidegang verfügen. Als Höhepunkt der "Gönn dir Wochen" im Frühjahr gilt das Symposium "Heilkräfte der Natur" in Königsberg mit Experten-Wissen rund um Natur, Kräuter und Pflanzen.

Im Herbst starten die Genussanbieter dann die Wild-, Früchte- und Pilze-Wochen. Vom Hutzelfest auf dem Hutzelhof Hümmer über Streuobst-Exkursionen bei einer Naturwanderung bis zum gemeinsamen Kochen am Feuer im Permakulturgarten werden im Herbst allerlei genussvolle Veranstaltungen angeboten.

Das "Gönn dir"-Magazin umfasst alle Angebote und Veranstaltungen der Beteiligten. Die Broschüre ist unter www.hassberge-tourismus.de/prospekte bestellbar oder in den Tourist-Informationen erhältlich. Außerdem ist das Magazin auf der Kulinea in Zeil am Main vom 28. Februar bis 1. März erhältlich. Der Online-Blätterkatalog ist auf www.hassberge-tourismus.de/genuss zu finden.red